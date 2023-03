La mirada educativa també és important per entendre els conceptes vinculats a allò que històricament s’ha denominat patriarcat, estereotips, prejudicis i d’altres que infravaloren les capacitats de les dones. Per això ja fa temps que centres educatius de la comarca treballen per fer xerrades i activitats de sensibilització sobre dones, sexualitat, perspectiva de gènere, i tot el ventall que comporta el tema. De fet, la psicòloga i escriptora especialista en educació sexual Anna Salvia, en una recent entrevista publicada al Setmanari de l’Alt Empordà assegurava que «l’educació sexual comença quan neixes» i algunes escoles, així com l’escola Joan Reglà de Bàscara, posen en marxa la iniciativa.

La directora de l’escola de Bàscara, Marta Armengol, explica que durant el curs i des de fa 3 anys, duen a terme tallers sobre sexoafectivitat amb l’educadora social Emily Pujol. D’aquesta manera, en continuïtat d’aquest treball pedagògic i arran de la proposta suggerida per l’ajuntament de la vila amb motiu del 8M, els alumnes de primària del centre educatiu, en concret, els de 1r, 2n i 3r curs, el dissabte passat van presentar una exposició de dibuixos fets per ells mateixos sota la temàtica «Tots els cossos són perfectes», a la Sala Polivalent del poble. Armengol diu que «la idea és en consonància amb el que ja fem perquè les diferències dels cossos les treballem quotidianament». El programa, de moment, s’està practicant amb alumnes de 3r a 6è de primària, però «ens plantegem introduir-lo de manera sistemàtica amb els infants de 1r i 2n», sosté la directora. D’altra banda, Emily Pujol, l’educadora i especialista en sexoafectivitat, diu que «m’he convertit en la referent dels alumnes i ja els conec a tots», assegura, coincidint així amb Armengol, qui també ho corrobora. Pujol, amb una trajectòria de 5 anys al SIAD del Gironès Salt i 260 tallers de «sexoafectivitat, coeducació i diversitat de gènere», explica que ara fa 3 anys que treballa amb l’escola i, conjuntament amb l’equip docent, desenvolupa tallers d’una hora i mitja cada mes als alumnes de cada curs, durant l’horari escolar. «Treballo la perspectiva de gènere a través de contes», declara, encara que adapta la temàtica segons el nivell. A 3r de primària, narra El cos és màgic i empeny que «aprenguin a estimar el seu cos i a escoltar-lo», amb l’objectiu de «mirar-se al mirall i veure els canvis que fan»; a 4t i 5è ensenya «els canvis físics, els genitals i els límits», mitjançant la plastilina en forma de genital masculí i femení, per poder-ho definir. Finalment, a 6è, «com que ja hem treballat els límits», indica, el focus rau en «els mites sexuals i el plaer», adaptant el concepte a les edats corresponents i resolent els dubtes que puguin suscitar els alumnes. Així i tot, «el segon trimestre tracto més la sexoafectivitat i al tercer trimestre parlem de les xarxes socials», assenyala Pujol. La sexualitat continua considerant-se contingut per a adults. Per això, d’acord amb ella, «vaig començar amb instituts i vaig adonar-me que havia de començar de més avall». Educar-la des de petits juga a favor per corrompre amb els prejudicis de «la diversitat dels cossos i dels mites de la sexualitat», diu, i que afecten a tots els gèneres. En aquest sentit, l’exposició del 8M manifesta l’aprenentatge dels infants. De 1r a 3r, amb el conte Estima el teu cos, han creat diferents dibuixos «que han resultat diferents cossos» amb una àmplia gamma de característiques, transversals a la forma del cos. En canvi, de 4t a 6è, se’ls presentà imatges de diverses dones i se’ls posà en qüestió el nom, la professió i l’edat, perquè arribessin a unes hipòtesis que posteriorment reflexionaren. L’objectiu és reconèixer les persones i trencar l’estereotip de l’imaginari social, per aconseguir una sexoafectivitat positiva.