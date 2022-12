El Teatre Municipal de Roses va acollir, per segona vegada, la psicòloga especialista en educació sexual, Anna Salvia, qui duu a terme xerrades d’orientació, suport i recursos a les famílies i professionals que treballen amb infants i adolescents, oferint un espai de confiança obert a l’educació sexual.

Salvia presenta xerrades adreçades a adults i professionals que treballin amb mainada i adolescents. «Intentem ajudar les famílies i les persones a atrevir-se a fer educació sexual», presenta la psicòloga. En aquests últims anys, les famílies s’han actualitzat i tenen la voluntat d’educar els seus fills i filles més enllà del que aprenen a les escoles i donar-los una visió de la realitat des d’una mirada analítica i responsable, sobretot, pel que fa a l’educació sexual i tot el que comporta.

El segle XXI es caracteritza per la digitalització i l’accés il·limitat a les xarxes socials i a les diferents plataformes, en aquest sentit, a la pornografia. De fet, Anna Salvia assegura que «la quantitat de porno que veien abans d’iniciar les relacions sexuals és equivalent a la que veuran els seus fills i filles la primera setmana de consum de porno». Aquesta informació indica un senyal d’alarma que «qui està educant la sexualitat a les noves generacions», diu Salvia, no és la família i l’escola que en tenen moltes ganes, però no s’atreveixen, sinó que és el porno comercial el qual exposa un relat fictici, «heterosexual i la manera d’explicar-lo és mentida i molt masclista».

Durant anys, segles i podríem dir quasi mil·lennis, l’àmbit sexual ha estat tapat i limitat a la persona sense parlar-ne. Aquest sector no incideix només en les relacions sexuals, sinó també amb aspectes com la menstruació de les dones, la fertilitat, les primeres ejaculacions dels homes i la concepció d’un bebè, entre altres. Per això, llibres com La regla mola o El semen mola, posa de manifest l’explicació de molts temes que no s’han treballat a casa i «hem après sols i soles», indica Salvia. De fet, ella assegura que «quan l’infant acaba de néixer està aprenent com funciona el món» i per això ja d’ençà que surt de la panxa convé normalitzar la sexualitat i «posar-la en el centre de la vida». Per evitar que la pornografia sigui l’educadora sexual, cal obrir un canal de comunicació amb els infants i que ells i elles tinguin un referent amb qui compartir aquestes vivències i, en definitiva, puguin contrastar les informacions que descobreixen sigui per internet o de la interacció amb el seu grup d’iguals.

Un altre aspecte que destaca l’especialista a les seves xerrades és que per poder superar la por i la vergonya que causa aquest tema, en primer lloc, convé eliminar la falsa creença de la sexualitat com quelcom destinat a adults i, en segon lloc, «parlar d’educació sexual en un ambient familiar és possible, divertit i bonic», explica. Entre altres coses, afegeix que «sexualitat n’hi ha tota la vida, tenim vulva i penis des que naixem». Hi ha una necessitat social i col·lectiva d’entendre l’espècie humana en tots els seus sentits més íntims i les persones ens qüestionem aspectes de la realitat que ens envolta, primer de tot ens hem d’autoconèixer i estimar el que tenim i el que som. Així mateix, Anna Salvia exposa maneres d’entendre el teu cos, com ara, estimar la regla i, tal com diu ella, «viure-la amb benestar i, fins i tot, amb plaer». Però, per aconseguir tot això, requereix un desbloqueig del canal de comunicació de famílies cap a fills i filles i això té lloc els primers anys de vida, a través de contes o altres recursos que exposen el tema amb naturalitat. La clau és normalitzar i explicar la primera vegada d’una ejaculació o la primera menstruació, perquè els joves tinguin un referent que els acompanyi en aquests moments que homes i dones experimentem.

La xerrada del divendres passat, posà sobre la taula aquesta gestió de la fertilitat i la importància del paper dels homes en aquest procés, ja que «ells són els grans oblidats d’aquesta educació», a més, històricament «la criança i l’educació són factors delegats a dones», però ara les normes del joc han canviat i hi ha una corresponsabilitat per part de dos.