La nova Escola Rural de Palau de Santa Eulàlia és ja una realitat. Després de l’impuls de les famílies del poble, aquest dissabte, 5 de juny, l’Escola ofereix una jornada de portes obertes perquè les famílies que estiguin interessades en conèixer el centre puguin visitar-lo. La visita comença a les 10 del matí i consta d’una xerrada informativa, seguida d’un recorregut guiat per veure el que esdevindrà la nova Escola rural de Palau de Santa Eulàlia.

Els últims mesos han servit per fer créixer el projecte educatiu amb la Directora del centre escolar. L’edifici on s’ubicarà la nova escola està pràcticament a punt de solfa.

La nova Escola compta amb un equipament sostenible amb autoabastiment d’energia, nous aïllants a les obertures i un entorn empordanès incomparable. S’hi sumen els espais annexos de pista poliesportiva i menjador, i la disposició de fibra òptica com a garantia d’accés a les noves tecnologies.

Al dret de tots els infants i adolescents a aprendre, s’hi sumarà l’aprenentatge més enllà de l’escola, el qual serà l’eix vehiculant del projecte educatiu i de les línies pedagògiques de la nova Escola, que es nodrirà també de la complicitat i la col·laboració de tota la comunitat educativa.

S’ha de tenir en compte que aquesta Escola –emmarcada dins d’un entorn rural i amb un projecte educatiu constructiu– té com a epicentre els infants i l’entorn natural rural, la qual cosa afavorirà que es promoguin itineraris d’aprenentatge tant dins i com fora de les aules.

La conciliació de la vida laboral de les famílies i la cura dels infants també hi estarà contemplada a través del servei d’acollida matinal i de les activitats extraescolars.

El redescobriment de l’essència de poble i de l’entorn paisatgístic de Palau de Santa Eulàlia, conformat per un mosaic d’alzinars, de bosc de ribera i boscos mixtes, de conreus, de granges, i d’un riu ple de vida, està a les mans de totes aquelles famílies que triïn la nova Escola com a opció per als seus fills.

Aneu-hi i us n’informaran!