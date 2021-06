El Club Nàutic l’Escala celebrarà el Marina Day el pròxim dissabte 12 de juny. La jornada, que inaugura la temporada d’estiu, celebra el dia dels ports esportius i proposa gaudir de tota mena d’activitats nàutiques i de lleure de manera gratuïta o a preus populars. L’objectiu és apropar la ciutadania als ports esportius i al mar perquè descobreixin la gran varietat d’activitats i serveis disponibles a les seves instal·lacions.

A l’Escala, els visitants que s’acostin al port trobaran un complet programa de propostes per a tots els gustos creat amb la col·laboració de les diferents empreses ubicades al Club Nàutic. La jornada començarà amb la possibilitat de gaudir de tota mena d’activitats nàutiques a preus molt assequibles, des de sortides familiars amb caiac, «stand up paddle» o vela fins a un bateig de submarinisme ofert per Orca Diving. També l’adrenalina de navegar amb moto d’aigua fins a La Foradada amb Jet Ski l’Escala o bé la possibilitat de relaxar-se durant una agradable excursió amb L’Escull, una de les embarcacions de motor de la flota de Creuers Marenostrum.

A més, els amants de la gastronomia podran acostar-se al restaurant del Club La Barra del Port, on podran assaborir un aperitiu especial amb copa de cava i un pinxo d’autor amb les millors vistes al port a un preu molt especial. Des de la seva terrassa, a més, podran contemplar tota l’acció del Campionat de Catalunya de J70, que tindrà el Club Nàutic l’Escala com a seu entre els dies 11 i 13 de juny i acollirà les millors tripulacions de la classe. El mateix dia, també tindran cita els aficionats a la pesca del Club, que es reuniran en una nova trobada de pesca per tal de gaudir junts del seu esport preferit.

Per terra o per mar, el Marina Day és obert a tothom i els assistents podran fer ús del Moll d’Espera de les instal·lacions de manera gratuïta durant la jornada.

Espectacle per als més petits

A la tarda, la mainada podrà gaudir d’un espectacle de contingut mediambiental que tindrà lloc a la plaça de la Seu Social del Club. Una estona de diversió durant la qual, a més, aprendran a mantenir una actitud responsable envers el medi ambient i, en especial, el mar.