Protecció i seguretat són les dues grans fites que es marca l’empresa Tanques Perimetrals, situada al carrer Duana de Vilatenim. Dedicada íntegrament al subministrament i muntatge de tanques metàl·liques i sistemes de seguretat i d’ocultació, aquest grup empresarial porta ja a l’esquena una motxilla de divuit anys d’experiència en aquest sector.

Empresa dinàmica

Això és el que ha fet, precisament, que es constituïssin com l’empresa de referència a la nostra comarca i, especialment, a Figueres. Una empresa dinàmica que va agafar un aire nou després de fer el seu canvi de seu productiva de l’N-II de Pont de Molins a Vilatenim, on ara gaudeixen d’un magatzem més ampli on poder emmagatzemar més estoc.

La bona qualitat dels seus materials, el preu dels seus productes i la professionalitat de l’equip que l’integra converteixen Tanques Perimetrals en una empresa innovadora, dinàmica, flexible i amb esperit emprenedor. En definitiva, una empresa de confiança que deixa satisfets el seu ampli ventall de clients.

D’entre tots els serveis que ofereixen, es poden destacar la fabricació de portals a mida d’exteriors, el treball del ferro i de la fusta; els panells plegats Electrosoldats; les malles en simple torsió, les malles galvanitzades i plastificades, la construcció o reconstrucció de murs, les tanques metàl·liques, de fusta, de PVC, d’Inox, les portes fetes a mida, les pèrgoles i les casetes de jardí, les terrasses Composite, entre altres.

A gust de cada client

Aquesta àmplia selecció de productes permeten que cada usuari pugui fer la seva pròpia elecció. Des del material, passant per la forma i escollint el color, per arribar al resultat desitjat i, així, complir l’objectiu de Tanques Perimetrals: fer realitat el tancament idoni per a cada client.