L’estudi CL2 Interior Design obre les portes a Roses de la mà de Clémentine Guichard i Clàudia Descloux. Després d’una dècada d’experiència contrastada en el sector, entre les dues, l’empresa ha acabat cristal·litzant en una de les apostes més avantguardistes en l’interiorisme actual a la comarca gràcies a la seva ferma aposta pel disseny d’espais en tres dimensions i les noves tecnologies.

La versatilitat de l’estudi permet resoldre qualsevol necessitat d’interiorisme per a la llar o espais comercials, fent un estudi previ concret sobre les demandes dels clients i aconseguint una fidel recreació en 3D per avaluar l’execució del projecte. Tanmateix, aquesta metodologia representa una novetat a l’Alt Empordà, ja que es tracta d’un servei conegut a la zona metropolitana, però que encara ha de consolidar-se a la comarca, aconseguint situar el CL2 com un dels nous estudis que aposten per fer un pas més endavant en l’evolució del sector. Un tret distintiu per posicionar-se que anticipa unes perspectives de creixement de la mà amb els temps que corren actualment.

Des de Roses, l’estudia té la capacitat d’afrontar projectes, tant en espais interiors com exteriors, en funció de les necessitats pactades inicialment amb el client. D’aquesta manera, els resultats visualitzats a través de la pantalla representen una fidel reconstrucció abans d’executar l’obra i la inversió, aportant comoditat i tranquil·litat als clients sense compromís.

D’altra banda, l’espai ubicat al carrer Pep Ventura de Roses compta amb una zona de «coworking» habilitada per a altres professionals relacionats amb el món de l’arquitectura.