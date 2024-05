Els treballadors de Feldespatos Llansà es manifesten a l'N-260

Treballadors de l'empresa d'extracció de minerals Feldespatos Llansà de Llançà, duen a terme una mobilització a la carretera N-260, aquest dijous al matí. Segons ha informat CCOO Indústria, ha convocat vaga a l’empresa des del dilluns 29 d’abril "davant l’incompliment del conveni col·lectiu per part de la direcció de l’empresa". CCOO exigeix a Llansà que "faci marxa enrere en la modificació unilateral del calendari laboral, els horaris i les vacances que estableix el conveni i que apliqui el que s'ha acordat per totes dues parts".

Sense acord

Segons el sindicat, la reunió de mediació, celebrada la setmana passada a la seu del Tribunal Laboral de Catalunya de Girona, va finalitzar sense acord, ja que l’empresa insisteix en la modificació dels termes pactats en el conveni, la qual cosa ens aboca al conflicte. Davant d’aquest escenari, la plantilla farà vaga els dies 29 i 30 d’abril i els dies 2, 3, 6, 7, 8, 9 i 10 de maig.

CCOO "lamenta l’actitud de la direcció de Llansà que, poc temps després d’haver acordat un conveni i que aquest s’hagi publicat, ara pretén incomplir-lo de manera flagrant i sense negociar-ho amb la representació de la plantilla, la qual cosa posa de manifest el seu poc compromís amb les persones que treballen a l’empresa".

Els treballadors manifestant-se a la cruïlla de l'N-260. / Jesús

El sindicat no entén com Llansà, una empresa que recorden està arrelada al territori i que s’ha caracteritzat per arribar a acords, s’hagi "situat darrerament en aquest escenari de confrontació, amb l’afectació que això pot tenir sobre els seus principals clients". Una actitud que des del sindicat consideren "impròpia" i que "posa de manifest el seu poc compromís amb les persones que treballen a l’empresa".

Per aquesta raó, CCOO insta el Grup Roca i les famílies Roca i Minar, com a accionistes de l’empresa, a "tenir en compte la trajectòria de consens dels darrers anys i a recuperar la normalitat en les relacions laborals a l’empresa".