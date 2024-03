L’Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí demana a Acció Climàtica ser part interessada en el procediment per la instal·lació d'una plataforma experimental al Golf de Roses, el PLEMCAT. A més, demanen informació diversa sobre la tramitació per l'opacitat fins al moment. Entre altres qüestions, volen saber si s'ha sotmès a avaluació ambiental.

La quarantena d'entitats de diversos àmbits que integren l'Associació volen conèixer amb detall la tramitació de la plataforma que impulsa l'Institut de Recerca d'Energia de Catalunya (REC) amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, per a dur a terme proves vinculades amb el desenvolupament de l'eòlica marina en aquesta zona prevista en el POEM. Stop Macro Parc Eòlic Marí recorda que es tracta d’un projecte finançat amb diners públics, en la seva majoria procedents dels fons Next Generation de la Unió Europea.

Per tot això, han presentat una instància davant el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat sol·licitant comparèixer com a part interessada en els procediments relacionats amb la instal·lació. En l'escrit també es demana informació de l’estat de tramitació del PLEMCAT, si s’ha sotmès a avaluació ambiental, a tramitació pública, quins són els informes emesos per organismes públics durant la seva tramitació i aprovació i la forma de contractació i d’assignació de recursos públics pel desenvolupament del projecte, entre d’altres.

En l’escrit, l’Associació recorda que, malgrat les reiterades peticions d’informació, ha tingut únicament coneixement a través dels mitjans de comunicació del projecte que pretén instal·lar una important infraestructura eòlica al Golf de Roses, així com dels sondejos i prospeccions previs efectuats durant les darreres setmanes.

El POEM impugnat al Tribunal Suprem

Stop Macro Parc Eòlic Marí recorda que ha impugnat davant el Tribunal Suprem el Pla d’Ordenació d’Espai Marítims (POEM) i en concret la zonificació del POEM que permet aquestes grans infraestructures energètiques a la zona LEBA1 tenint en compte els extraordinaris valors naturals de l’àrea afectada i els seus greus impactes negatius mediambientals que poden provocar aquest tipus d’instal·lacions en una àrea fràgil i valuosa com el Golf de Roses, una de les de major valor ambiental i marí de tot el Mediterrani Occidental. «Es tracta d’una zona envoltada d’àrees marines protegides com són el parc Natural del Cap de Creus, dels Aiguamolls de l’Empordà, el parc natural Montgrí, Baix Ter i Illes Medes i de zones ZEPA i LIC i zones de protecció de rutes de cetacis», manifesten.

L’Associació afirma que el projecte PLEMCAT i els seus desenvolupaments de Plataformes marines i prototips experimentals que impulsa l’Administració de la Generalitat, requereixen la corresponent i preceptiva tramitació i aprovació seguint procediments administratius ordinaris, amb avaluació ambiental dels Projectes i amb sotmetiment a tràmits d’informació pública que permetin la participació ciutadana i la presentació d’al·legacions, així com la transparència de l’actuació administrativa en tot el seu procediment i amb totes les garanties, inclosa la possibilitat de formular oposició i impugnació.

Des de l’Associació no es té constància de cap tramitació administrativa que hagi seguit el Plemcat per a la seva aprovació, ni de cap avaluació ambiental ni de cap resolució administrativa dictada per a la seva aprovació.