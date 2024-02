La Generalitat de Catalunya ha confirmat que el vaixell Glomar Vantage es trobava durant el mes de gener realitzant prospeccions al fons marí a l'àrea on està previst instal·lar el parc eòlic marí a Roses. Els treballs que van posar en alerta les entitats contràries al parc eòlic marí, han consistit, tal com va avançar l'EMPORDÀ, en estudis geofísics i geotècnics que han de permetre disposar d'un mapa detallat del fons marí, identificar possibles restes no visibles i caracteritzar-ne l'estructura i morfologia. La primera fase dels treballs l'ha dut a terme el vaixell amb l'observació i presa de mostres. En la següent fase s'instal·larà una plataforma que recollirà mostres en aigües menys profundes.

La secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas ha explicat que fa unes setmanes el vaixell de prospeccions va estar fent sondejos a la zona on han d'anar els prototips de molins. Es tracta dels estudis previs per poder tirar endavant el projecte, que costarà 80 MEUR i que ha d'estar construït abans del desembre del 2025. El Govern ha detallat que «a banda de l'elaboració d'estudis geofísics i geotècnics també s'aprofitaran per obtenir valors de referència per elaborar el Pla de Vigilància ambiental».

Observació i la presa de mesures i de mostres

Amb tota aquesta informació es procedirà a redactar el projecte constructiu de la plataforma que continuarà les següents setmanes. Barnadas, ha remarcat que els treballs encarregats en el marc del projecte PLEMCAT consisteixen en l'observació i la presa de mesures i de mostres, amb una afectació mínima sobre l'entorn. La primera fase d'aquestes labors prèvies s'ha dut a terme mitjançant aquest vaixell. Per a la segona fase, en els dies vinents s'instal·larà una plataforma autoelevable a la badia de Roses per obtenir informació per a la futura plataforma d'assaig d'eòlica marina Plemcat. Treballarà durant un termini d'entre dues i tres setmanes –en funció de la climatologia– recollirà mostres en aigües menys profundes i que després es retirarà.

La secretària ha reiterat als representants municipals que continuaran informats de totes les novetats i avenços significatius que estiguin relacionats amb el projecte PLEMCAT. Barnadas també ha dit que esperen que el PLEMCAT sigui una realitat abans que es convoqui la subhasta de parcs eòlics marins a la zona prevista als POEM i que, de moment, no els consta que hi hagi cap moviment per part de l'Estat. En aquest sentit, insisteix que l'objectiu és que la informació obtinguda serveixi per incidir en el procés.

La secretària d'Acció Climàtica ha compartit amb els ajuntaments l'actualització de l'estudi d'experiències internacionals en l'àmbit de beneficis comunitaris generats en processos de licitació d'instal·lacions eòliques marines. Durant la reunió, celebrada aquest dilluns a la tarda al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, s'ha informat de l'inici de les tasques prèvies per a la plataforma PLEMCAT, i s'ha avançat en la definició dels criteris de la subhasta del projecte d'energia eòlica marina del Golf de Roses.