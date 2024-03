Pràcticament cada setmana els cossos policials anuncien el desmantellament de cultius de marihuana a les comarques gironines que, en la pràctica totalitat dels casos, va associat a un frau elèctric, ja que els narcos solen punxar la llum per fer front a l’elevat consum energètic dels cultius «indoor». Fins a un 64% de l’energia elèctrica que es va defraudar durant l’any 2023 a les comarques gironines va ser per al cultiu de marihuana. Així ho indiquen les dades d’Endesa, segons les quals es van aconseguir recuperar 35.926.920 kWh d’energia al conjunt de la demarcació —els famosos «quilowatts fantasma»—, dels quals 23.388.321 s’utilitzaven en plantacions de marihuana. El frau detectat en marihuana a les comarques gironines és l’equivalent al consum anual d’unes 6.700 llars, mentre que el total de l’energia defraudada seria l’equivalent al consum de més de 12.200 llars en un any. Segons Endesa, el total del frau elèctric a la demarcació equival al consum anual que té una població com Llançà.

Respecte al 2022, s’ha registrat un descens del nombre d’expedients i, en conseqüència, de l’energia defraudada, fet que la companyia elèctrica atribueix al fet que l’any passat les operacions es van centrar, sobretot, en grans plantacions de marihuana ubicades en naus industrials del Vallès. El frau elèctric destapa un cultiu de marihuana en una casa de Llers «El frau elèctric suposa un perjudici per a tota la societat, ja que es tradueix en un increment de la factura elèctrica del conjunt dels consumidors i posa en risc tant la seguretat com la qualitat del subministrament de la resta d’usuaris. Però, per damunt de tot, les connexions irregulars i manipulacions de la instal·lació elèctrica impliquen riscos importants per a la salut de la persona que les realitza i de les que l’envolten, ja que poden provocar incendis, electrocucions i descàrregues elèctriques», assenyala José Manuel Revuelta, director general d’Infraestructura i Xarxes d’Endesa. L’elèctrica recorda que en els últims anys s’han registrat nombrosos casos d’incendis en habitatges dedicats al cultiu de marihuana, no només en zones aïllades sinó en pisos pertanyents a blocs d’habitatges, «cosa que és una amenaça per a la seguretat de la resta de veïns».

Demanda «fantasma»

Les infraestructures elèctriques utilitzades en aquestes instal·lacions són cada vegada més sofisticades i, en alguns casos, demanden una potència equiparable a una d’ús industrial, la qual cosa evidencia l’enorme càrrega elèctrica que suporta la xarxa de distribució, que no està dissenyada per abastar aquesta demanda «fantasma». Això provoca situacions de gran risc elèctric que fan que actuïn les proteccions dels centres de transformació o que es cremin línies subterrànies o fins i tot centres de transformació, la qual cosa provoca interrupcions del subministrament a la resta de residents de la zona. El resultat és un augment de les incidències i un deteriorament de la qualitat de subministrament en zones amb nivells de frau elevats. Cal tenir en compte que el consum mitjà d’una plantació correspon al de 80 habitatges.

El pes de les plantacions tipus «indoor» (d’interior) està augmentant en els darrers anys en permetre obtenir més collites que els cultius d’exterior, fins a quatre en un any. Necessiten grans quantitats d’electricitat per fer funcionar els sistemes d’il·luminació, climatització i ventilació necessaris per al cultiu i obtenen aquesta electricitat mitjançant enganxaments il·legals a la xarxa.

Segons Endesa, les dades del Ministeri indiquen que, des del 2015, les confiscacions de marihuana i plantes de cànnabis a Espanya han experimentat forts increments d'entre un 150 i un 305 %, sobretot a partir del 2019.

L’ús de la intel·ligència artificial i de les noves tecnologies s'han convertit en eines essencials per a combatre un frau cada vegada més professionalitzat i en el qual hi ha una alta taxa de reincidència, en un context de percepció d'escàs risc econòmic i d'una legislació més laxa que en altres països del nostre entorn. A Espanya, la defraudació de fluid elèctric està tipificada com un delicte lleu amb pena de multa, a diferència de països com França, Alemanya, Portugal o Itàlia, on es considera un delicte greu que pot comportar penes de presó.

Endesa recorda que «la col·laboració ciutadana resulta crucial per lluitar contra aquest delicte i durant l'any passat va permetre descobrir més de 2.750 fraus». L'elèctrica posa a disposició dels usuaris l'adreça electrònica anomalias@enel.com, i el telèfon gratuït 800 760 220 per comunicar possibles fraus. Durant l'any passat, a través d'aquestes vies es van registrar 55.000 denúncies que van permetre fer 21.260 inspeccions en la xarxa.