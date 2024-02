Unió de Pagesos (UP) ha anunciat més mobilitzacions a Catalunya per la setmana que ve i diu que treballa en una "protesta transfronterera" amb els pagesos d'Occitània i la Catalunya Nord. No obstant això, el sindicat centra ara els seus esforços en la manifestació d'aquest dimecres 21 davant del Ministeri d'Agricultura a Madrid. "Hi haurà molta gent i molts tractors. I esperem que hi hagi respostes", ha afirmat aquest dilluns el coordinador nacional d'UP, Joan Caball, des de la Casa de l'Agricultura. Unió de Pagesos insisteix a demanar "accions àgils" i "mesures contundents" a l'Estat per resoldre la crisi agrària. "Prou hipocresia. Hi ha en joc la continuïtat de la pagesia, conreus i granges de moltes famílies", ha recordat Caball.

El sindicat ha reiterat el seguit de reivindicacions que els han portat a dir 'prou' i a sortir al carrer: acabar amb els abusos a la cadena alimentària, exigir la reciprocitat en les importacions i desterrar la burocràcia. "Denunciem com n'és d'insuficient la Llei de cadena alimentària i el fet que el Ministeri no sembla que s'impliqui en la correcció d'aquests abusos respecte la peça més feble de la cadena i en la consecució d'uns preus en origen que estiguin per sobre dels costos dels productors", ha criticat el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, que també ha clamat per resoldre la "competència deslleial" d'importacions d'aliments i productes de fora de la UE que no compleixen amb els requisits que es demanen aquí. "De fet, en el proper acord d'associació comercial entre la Unió Europea i Xile no es fan realitat les anomenades clàusules mirall, per exemple en l'ús de fitosanitaris", ha posat sobre la taula Caball, que ha criticat que el Ministeri d'Agricultura espanyol hi hagi donat el vistiplau. "Aquest acord es portarà a l'aprovació en les pròximes setmanes al Parlament Europeu i nosaltres demanarem als grups que hi votin en contra", ha avançat el coordinador nacional d'Unió de Pagesos. "Si acaba essent el model a seguir i no s'assegura l'eliminació de la competència deslleial de països tercers, és preocupant", ha reflexionat en veu alta Caball. "Calen fets i no paraules per reduir la burocràcia" Per la seva banda, la responsable de Dones i membre de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha incidit en la campanya 'Prou burocràcia'. "Calen fets i no paraules sobre la reducció del pes de la burocràcia en l'empresa agrària i conèixer, per exemple, el detall de la proposta de quadern 'voluntari' integral d'explotació feta pel Ministeri", ha recalcat Serrat, que ha carregat contra un pla estratègic espanyol sobre la PAC que està "mal dissenyat", no afavoreix la pagesia professional ni compensa les càrregues burocràtiques i ambientals que imposa. En paral·lel, des de Joves d'Unió de Pagesos es sol·licita que es dobli l'ajut a la incorporació dels joves pagesos, una reducció d'un 50% dels costos fiscals que han de suportar en les inversions i l'exempció de tributació en les incorporacions. Finalment, i en l'apartat de la sequera, Unió de Pagesos reclama que l'agricultura i la ramaderia no siguin els dos sectors sobre els quals es carregui tota la responsabilitat i les restriccions. "Ens diuen que hem de reduir un 50% i un 80% de la despesa d'aigua quan la resta de serveis només parlen d'un 25%. Això és insostenible i pot posar en perill moltes explotacions", ha avisat el responsable de Sectors Agrícoles d'UP, Miquel Piñol. "Demanem que la restricció d'aigua sigui igual i equitativa a altres sectors com l'industrial", ha conclòs Piñol.