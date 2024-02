Les prestacions contributives que generen els treballadors venen directament de la base de cotització, que es refereix a la remuneració bruta mensual d'un treballador, sobre la qual s'apliquen les cotitzacions que generen les pensions que perceben amb el temps. La base de cotització està limitada amb bases anuals mínimes i màximes. D'aquesta manera, alguns treballadors veuran un gran canvi en el seu salari en 2024.

Reforma de les pensions d'Escrivá

L'objectiu de la reforma 'Escrivá' era augmentar la contribució de les persones amb sous alts, per la qual cosa va augmentar les bases màximes per sobre de la inflació per a finançar el sistema de pensions. D'aquesta manera, està establert que "des de l'any 2024 fins al 2050" serà competència de les lleis de Pressupostos Generals de l'Estat fixar el límit màxim per a les bases de cotització. A més, "se li sumarà una quantia fixa anual d'1,2 punts percentuals" al percentatge corresponent de la inflació.

Quina és la base màxima de cotització el 2024

Enguany, s'ha sumat el 3,8% de la inflació i el 1,2 fix anual, donant com a resultat una pujada de la base màxima de cotització del 5%. Traduït a euros, la qual cosa es pot consultar en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), la nova base màxima de cotització per a 2024 es quedaria en 4.720,50 euros mensuals i 56.646 euros anuals. D'altra banda, en 2023 està estava fixada en 4.495,50 euros mensuals i 53.946 euros anuals.

Quin efecte té la pujada de la base màxima de cotització en el teu sou?

No tots els ciutadans notaran l'efecte d'aquesta pujada. Hi haurà una diferència entre els que continuen tenint la mateixa base de cotització i els que es troben en la franja entre la base màxima de 2023 (53.946 euros anuals) i la de 2024 (56.646 euros anuals). Aquestes persones notaran una reducció en el seu salari respecte a l'any passat.

Un altre factor a tenir en compte és el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), el qual afectarà a tots els treballadors augmentant la seva cotització. El MEI passa del 0,6% al 0,7% el 2024.