Capmany ha necessitat tres jornades consecutives per a donar a conèixer a la gent i a les administracions el contingut del nou Vi-Vent, el centre d'interpretació de la vinya i el vi de l'Empordà que ocupa la nau de llevant de l'antic Sindicat El Parral. Tot i que la inauguració oficial va tenir lloc diumenge al migdia, com a plat fort de la Festa Major de Santa Àgata, dijous al vespre, l'Ajuntament va convidar els veïns a visitar-lo, atès el valor social i sentimental de la nova instal·lació, que substitueix l'antiga cooperativa agrícola del poble, El Parral.

Acte inaugural

Divendres hi va haver un segon capítol en el llistat d'obertura de l'espai al públic durant la celebració del popular tast de vins que cada any organitza l'Ajuntament a la nau central del Sindicat, però va ser diumenge quan la festa inaugural es convertí en multitudinària. Les autoritats convidades van fer les seves intervencions des del primer punt d'accés a l'espai museïtzat i totes elles van destacar la rellevància del Vi-Vent com a empenta per a l'enoturisme empordanès.

L'alcalde,Joan Fuentes, reconeix que l'espai «ens ajuda a tancar el cercle de la recuperació d'aquest edifici històric construït el 1911 amb l'aportació de tots els veïns del poble». L'acte va comptar amb l'assistència de nombrosos alcaldes de la comarca, a més de les entitats supramunicipals. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va remarcar la «important implicació de les institucions en un projecte que ha fet poble» i que «és una referència per a tota la comarca».

El president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Agustí Badosa, es va expressar en els mateixos termes afegint el fet que es tracta d'una aportació que «dona rellevància al sector primari», tot recordant la seva importància «en plena situació de sequera». Per a Maria Josep Porta, directora dels serveis territorials de Presidència de la Generalitat, el Vi-Vent «és un aparador de què fa el nostre Empordà essencial». Carme Casacuberta, presidenta de la DO Empordà, creu que «l'edifici, per si sol, respira història, parla del passat i, també, del present. Hi ha persones i permet descobrir què hi ha darrere del vi».

En nom de l'Ajuntament de Figueres, va intervenir el tinent d'alcalde Josep Maria Bernils per a reafirmar la «voluntat» d'exercir la capitalitat comarcal. Jana Cabañó va agrair l'esforç de l'Ajuntament per haver sabut aprofitar el fons del seu pare. També van intervenir el director de la Càtedra del Vi i Oli de la UdG, Jesús Francès, i Pere Campos, degà del Col·legi d'Enòlegs de Catalunya.

Tast de vins amb Arnau Marco i Llucià Ferrer

Martí Fabra, de Sant Climent Sescebes, ha estat el celler convidat del gran tast de vins celebrat a Capmany, divendres al vespre, conduït per Arnau Marco i Llucià Ferrer. El celler veí va acompanyar els vins locals dels cellers del poble: PereGuardiola, Grup Oliveda, Arché Pagès, Marià Pagès, Gran Recosind, Vinyes d’Olivardots, Aldea de Buscarós i Vins Pagès. Hi van assistir més de dues-centes persones.