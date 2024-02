«Ha arribat l’hora i estem molt orgullosos que així sigui», diu obertament Joan Fuentes, l’alcalde de Capmany, a punt d’inaugurar el Vi-Vent, el nou espai de la vinya i el vi de l’Empordà. Aquest és «un projecte de poble, de comarca i de país, perquè l’hem fet entre tots i ens ha d’ajudar a explicar d’on venim, on som i què fem» diu el batlle del municipi amb més cellers emparats en el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà i el que té, completament restaurada, la cooperativa més antiga de la comarca, El Parral.

És en aquest edifici, ara de propietat municipal, on aquest cap de setmana, coincidint amb la Festa Major de Santa Àgata, tindrà lloc una doble jornada inaugural del Vi-Vent. Divendres a la nit, tots els assistents al popular tast de vins de Capmany, tindran ocasió de veure per primer cop acabat aquest centre divulgatiu interactiu que fa de la vinya i el vi empordanès protagonistes d’una història de llarg recorregut.

L’estrena oficial, amb tot el poble i els representants de les institucions convidades, té lloc aquest diumenge al migdia. El projecte fa anys que es cou. L’Ajuntament va buscar des del primer moment la complicitat de la DO Empordà, amb la qual va signar un conveni de col·laboració per a dinamitzar l’espai. De fet, l’acte de comiat de l’anterior president –Xavier Albertí, i l’anunci del relleu agafat per Carme Casacuberta– va tenir lloc en aquest espai.

Finançament compartit

El finançament de l’obra, feta amb recursos propis de l’Ajuntament, també ha comptat amb la participació econòmica de la Diputació de Girona, a través del Pla de Monuments de 2021 i del Pla de Cooperació Econòmica de 2022, i de la Generalitat de Catalunya. La primera fase de l’obra va consistir a enderrocar estructures obsoletes i habilitar l’espai de la nau que acull el Vi-Vent, a més de crear una sala de tast amb un pressupost de 150.000 euros. La segona fase ha permès generar tot el centre museístic, seguint un projecte de l’equip Pigem Matamala i comissariat per Adrià Pujol, pressupostat en 300.000 euros. La Diputació, a través del departament de Presidència ha aportat 75.000 euros. També hi ha hagut una partida de l’àrea de Monuments de 40.000 euros i 8.000 més de la Generalitat.

"Aquest és un projecte de poble, de comarca i de país, perquè l’hem fet entre tots i ens ha d’ajudar a explicar d’on venim, on som i què fem» diu el batlle Joan Fuentes

Aquesta segona fase ha permès generar tots els recursos museístics que inclouen el material físic de la vinya i el vi procedent de la col·lecció Joan Cabañó, els fons propis del poble i les diferents propostes interactives. En aquest apartat hi ha participat l’empresa Vianda.Cat de Roger Lleixà i Dúnia Riera. La part més immersiva ha anat a càrrec de Lighthink Lab, d’Aleix Gorgorió.

Al costat de carros, tamborells, semals i fotos de gran format, el visitant podrà conèixer el món de la viticultura empordanesa resseguint les quatre estacions de l’any, amb nou projeccions audiovisuals a la sala i una proposta molt genuïna dins de cadascuna de les vuit tines històriques que s’han preservat de l’antiga cooperativa. Aquestes tines estan enllaçades mitjançant una passarel·la accessible per a totes les persones amb mobilitat reduïda.

Des de 1911

El Sindicat El Parral es va fundar el 1911 i l’Ajuntament es va fer càrrec de tot l’edifici quan es va dissoldre la cooperativa. L’alcalde Joan Fuentes sempre destaca que, «lluny de ser un problema, va obtenir la propietat i això ha estat una benedicció per al poble, perquè ens ha permès crear nous equipaments que són molt útils i que mantenen l’esperit vitivinícola de Capmany». Des d’aquest diumenge, la tercera nau s’afegeix a les altres dues, plenament operatives, en les quals hi ha l’Agrobodega El Parral amb totes les referències dels cellers de Capmany i d’altres productes del territori, i la sala gran, convertida en equipament polivalent.