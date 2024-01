El celler La Vinyeta ha rebut el premi Respon.cat al Programa ambient de col·laboració empresa-societat 2024 per la voluntat de crear un model d'empresa amb consciència amb línies de treball relacionades amb l'aigua, el sòl, l'energia, el malbaratament alimentari, la producció ecològica, l'economia circular, la biodiversitat, els residus, la formació i la comunicació. La gala d'entrega va tenir lloc el dimecres passat. El guardó el va donar el responsable de Veritats, que va ser el premiat en l'edició anterior.

La Vinyeta és una explotació ecològica de vinyes i oliveres dedicada a la producció de vi, formatge i molts altres productes de la mateixa explotació. El projecte de La Vinyeta es va fundar el 2006 i destaca pel seu compromís social i mediambiental en col·laboració amb entitats i institucions. Per exemple, col·labora amb la Universitat de Girona en un projecte pilot de depuració i reaprofitament de l'aigua. També té un vincle estret amb l'entitat ecologista IAEDEN per a una gestió mediambiental dels cultius en favor del manteniment de la biodiversitat i, en particular, d'algunes espècies emblemàtiques i amenaçades com l'ocell estepari anomenat terrerola.

Amb les entitats socials Fundació Tresc i Ressol i altres petits productors han creat recentment una cooperativa per a sumar esforços per a una logística compartida, més eficient des del punt de vista econòmic, social i ambiental. Ja fa alguns anys que col·labora amb Tresc en la incorporació de persones amb trastorn de la salut mental. En l'àmbit de la formació recentment ha participat en un projecte d'emprenedoria amb els alumnes de l'escola d'hostaleria de Figueres i ha plantat una vinya al poble de Llançà en col·laboració amb l'ajuntament de la localitat perquè els alumnes de l'institut puguin fer pràctiques de viticultura.

La Vinyeta és un projecte petit i familiar, però amb propòsits grans; el 2017 va rebre el premi nacional d'enoturisme i l'any següent va ser escollit com a millor celler del país per l'Associació Catalana de Sommeliers.