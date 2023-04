Aviat, Llançà rebrà els visitants anys amb unes noves vinyes a l’entrada del poble gràcies a un acord a tres bandes entre l’Ajuntament, l’Institut de Llançà i el Celler La Vinyeta. Aquest conveni fa realitat la idea de plantar una vinya a l’entrada del poble que servirà, principalment, per efectuar les pràctiques de viticultura de les noies i nois del cicle formatiu de Grau Mitjà d’Olis d’Oliva i Vins de Llançà. Els alumnes podran treballar en una parcel·la en producció i participar en les tasques del cicle de la vinya.

El terreny on se situaran les vinyes està a l’entrada de Llançà, compta amb 9.937 m2 i és propietat de l’Incasòl, tot i que el beneficiari n’és l’Ajuntament. Durant les pròximes setmanes, es preveuen començar els treballs d’adequació de la parcel·la per a la plantació dels ceps. Quan aquests comencin a produir en uns anys, des de La Vinyeta preveuen fer alguna de les seves activitats, com la verema en família, el pícnic o l’esmorzar entre vinyes i, potser, sessions de ioga o Pilates com les que s’estan celebrant al celler de Mollet de Peralada. Al cap i a la fi, presenten oportunitats per veure’s immers en les vinyes i en què solen incloure l’esmorzar, un tastet de vins i un passeig per les vinyes. Un altre benefici que preveuen assolir a partir d’aquesta plantació és la recuperació de la producció d’un vi de la varietat emblemàtica del poble, el Moscat d’Alexandria. Tal com expliquen els experts del sector de La Vinyeta, ara la preocupació es troba en el fet que el temps acompanyi i que la pluja els permeti continuar amb els treballs de plantació.

Atesa la ubicació del terreny seleccionat, la vinya permetrà embellir l’entrada del municipi i es donarà la benvinguda als veïns i visitants a través d’ella. A més, serà un bon motiu per fomentar la tradició vinícola i la cultura del vi al poble llançanenc.