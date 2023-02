La Fundació Gala-Salvador Dalí, el Grup Peralada i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona han organitzat aquest matí de dimecres una acció promocional conjunta a Madrid, aprofitant l’exposició immersiva Desafío Dalí que acull l’Espai 5.1 d’IFEMA fins al 7 de març de 2023.

L’acció té per objectiu presentar, a una vintena de periodistes i prescriptors de cultura i turisme de mitjans espanyols, les novetats en l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona per a la temporada 2023, els nous projectes expositius que està desenvolupant la Fundació Gala - Salvador Dalí, posant èmfasi en el valor dels espais del triangle dalinià, i, també, la programació de la primera edició Festival de Pasqua del Festival Castell de Peralada.

L’esdeveniment ha comptat amb la participació d’Albert Piñeira, vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona; Joan Manuel Sevillano, gerent de la Fundació Gala Salvador Dalí, i Eugeni Llos, director general de Peralada Resort i director del Celler Perelada. Després de les presentacions, l’acte ha conclòs amb un còctel gastronòmic elaborat amb productes locals de la demarcació de Girona i vins del Celler Peralada.

Entre les novetats quant a oferta turística de la demarcació de Girona que s’han donat a conèixer hi ha l’Espai Cràter, a Olot, el Centre d’Interpretació dels Indians de Catalunya, a Begur, la ruta pels escenaris de rodatge de la preqüela House of the Dragon, a Lloret de Mar, o l’anunci de la propera obertura de la casa natal de Salvador Dalí, a Figueres, entre d’altres.

L’acció promocional ha estat impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i programada en el marc del Pla d’Accions 2023 del Club de Cultura i Identitat. D’una part, es desplega en virtut del conveni de col·laboració vigent entre l’entitat i la Fundació Gala - Salvador Dalí per projectar el llegat artístic i patrimonial de l’artista empordanès i, d’una altra, per promocionar el Festival Castell de Peralada, edició Setmana Santa, inclòs dins la marca promocional Costa Brava Girona Festivals, promoguda per la mateixa entitat. L’actuació mostra la sinergia i el fort lligam que hi ha entre la indústria turística i el sector cultural de la demarcació de Girona.

Amb anterioritat, al juny de 2022, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i la Fundació Gala - Salvador Dalí van col·laborar en una doble acció promocional a la ciutat belga de Gant aprofitant també l’exposició immersiva «Inside Dalí», que va reunir una setantena de periodistes, agents i prescriptors de viatges del país.

En el decurs de 2023, es preveuen noves actuacions que reforcin la cooperació de l’entitat de promoció amb empreses turístiques de referència de les comarques gironines que alineïn la seva estratègia de màrqueting i contribueixin a projectar la singularitat i la qualitat dels atractius i valors turístics de la Costa Brava i el Pirineu de Girona a l’exterior.