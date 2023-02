L’1 de gener, el Govern espanyol va posar fi a la bonificació de 20 cèntims per litre de gasolina i dièsel per a tots els ciutadans i la va deixar només per a transportistes, agricultors, navilieres i pescadors. Va ser una mesura que va durar vuit mesos. L’eliminació del descompte no només ha suposat un cop per a les butxaques d’aquelles persones que han d’omplir el dipòsit dels seus vehicles, sinó que també hi ha influït l’alça del preu dels carburants des de l’inici de l’any.

Segons les últimes dades del Ministeri de Transició Ecològica, el preu mitjà del litre de gasolina a les més de 250 benzineres de les comarques gironines és d’1,627 euros, mentre que el del dièsel es troba lleugerament per sota 1,616 el litre, més d’un mes després de la fi de la bonificació universal de 20 cèntims per litre als carburants, que va estar vigent entre l’1 d’abril i el 31 de desembre del 2022. 80 euros per omplir el dipòsit A la demarcació de Girona, el 31 de desembre el preu de la gasolina se situava en una mitjana d’1,578 euros el litre, un 3,1% per sota en comparació amb l’actual. El preu del dièsel, en canvi, era d’1,661 euros el litre, un 2,7% més car. Tanmateix, si descomptem els 20 cèntims de bonificació, des del 31 de desembre el preu de la gasolina s’ha incrementat un 18%, mentre que el gasoil ara és un 10,6% més car que fa poc més d’un mes a les comarques gironines. Municipi Benzinera Preu/litre FIGUERES PETREM 1,489 SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA PETREM 1,489 SARRIÀ DE TER PETREM 1,489 SARRIÀ DE TER PETREM 1,489 PALAFRUGELL ZONA ZERO 1,495 PALAFRUGELL SERVIOIL 1,497 ARBÚCIES BONAREA 1,498 VILADAMAT FLUID 1,498 BLANES GALP 1,499 BLANES GM OIL 1,499