«Les empreses, o són viables econòmicament, o no hi ha sostenibilitat». Així de contundent es va mostrar el professor de la Facultat de Turisme de la UdG i director de l’Hotel Carlemany, Jordi Mias, durant la seva ponència en la segona jornada de reflexió organitzada per l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, celebrada en el Teatre el Jardí de Figueres. La sessió divulgativa, encarada a les polítiques ambientals i sostenibles del sector turístic i hostaler de la comarca, la va obrir Toni Castellar, director del càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador.

Castellar va detallar tots els canvis volguts que ha experimentat aquest allotjament turístic i que l’han dut a ser distingit com el càmping més sostenible d’Europa. El recorregut ha estat llarg. «A principi dels noranta, teníem clients que volien reciclar ampolles de vidre i no estàvem preparats per a fer-ho». Ara, l’establiment és posat com a exemple d’aprofitament d’energia geotèrmica, compromís amb els productors de proximitat i, fins i tot, disposa d’un servei de lloguer de vehicles elèctrics per tal que els seus clients puguin desplaçar-se per la comarca sense haver de fer servir els seus si són de combustió. El directiu també va destacar els esforços que estan fent totes les entitats que preparen el campionat del Món de Vela de la classe Optimist que se celebrarà enguany a la badia de Roses «per tal que sigui el més sostenible de la història». Violant Blanco, consultora de turisme i coach de Criteris, va deixar clar que «les empreses estem cridades a sumar esforços i ser proactives» en aquest objectiu mediambiental i va proposar «una aliança transformadora» que permeti consolidar els canvis de millora que la pandèmia ha generat «com a oportunitat que ha accelerat els canvis». Durant la seva conferència, Jordi Mias també va tractar el tema de la sequera, deixant clar que tots plegats, empreses i ciutadans, «hem de començar a ser imaginatius» amb l’ús de l’aigua. La digitalització de les empreses turístiques serà l’eix de la tercera jornada de reflexió que l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà organitzarà el mes de març vinent. La primera d’elles va tenir lloc el mes de novembre passat, a l’auditori dels Caputxins, i va tractar la desestacionalització turística. Complicitat publicoprivada La jornada sobre sostenibilitat va tenir continuïtat amb la Nit del Turisme. En els parlaments, el president de l’Associació, Miquel Gotanegra, va coincidir amb Antonio Escudero, president de la Federació d’Hostaleria de Girona, i Ernest Plana, president de la Foeg, a l’hora de buscar un encaix dels sectors econòmics amb les seves necessitats, en temes com la formació professional o la col·laboració entre les entitats públiques i privades. Aquest darrer aspecte també va ser destacat per l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i el diputat i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, Jordi Masquef.