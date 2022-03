Josep Serra de CarnisseriES Serraplà de Figueres i Sandra Gard de l'Escola Noves Oportunitats han formalitzat l'acord per dur a terme la formació en l'ofici de carnisseria-xarcuteria dintre del programa Enfila't per al curs vinent. El sector de la carnisseria té necessitats de personal i des de Serraplà pensen que cal formar nous professionals. Per això ofereixen una formació a casa seva que pot esdevenir una sortida laboral per als joves.

Aquest itinerari d'un o dos cursos, en funció de la casuística de cada jove, els permetrà acabar d'aprovar les assignatures pendents de l' ESO mentre aprenen un ofici i fer un tastet del món laboral en un entorn real. Si voleu informació ens trobareu al Saló dels Oficis que organitza la Fundació dels Oficis i l'Ajuntament de Figueres aquest dijous i divendres, 24 i 25 de març, al Castell de Sant Ferran. El Saló del Oficis de Figueres torna amb una jornada de portes obertes per a les famílies