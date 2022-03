Mil cinc-cents alumnes i setanta empreses participaran en el Saló dels Oficis de Figueres al Castell de Sant Ferran on se celebra la segona edició del 24 i 25 de març, amb l’objectiu de posar en valor la formació professional perquè els estudiants puguin veure les diferents opcions formatives que els ofereix la comarca. A diferència de l’edició passada, «aquest any el dia 25 de les 3 a les 6 de la tarda, obrirem el Saló al públic en general perquè si hi ha famílies que volen venir a acompanyar els fills per veure les sortides professionals també ho podran fer», explica la directora de la Fundació dels Oficis, Meritxell Garrido. Cal destacar que també hi haurà tallers i xerrades i serà una orientació molt dinàmica.

La Fundació dels Oficis neix amb la finalitat de promocionar els oficis a la comarca a través de la formació i vol donar valor als oficis i que aquests siguin una opció de futur per als joves de la comarca. Per oferir tota la informació necessària, s’està preparant la segona edició del Saló dels Oficis. «Cal donar valor a la formació professional i que no sigui com la segona opció, sinó que pugui ser la primera i ben bona. És bo que s’expliqui als alumnes que hi ha empreses que valoren molt més la part tècnica» remarca Garrido. Pràctiques amb empreses Com a Fundació «estem especialitzats en el de mecànica industrial, però també en tota la promoció de tots els oficis que hi ha, de tots els cicles de la comarca i en potenciar les pràctiques amb empreses, la formació dual perquè també tinguin ganes de tenir alumnes». Des de la Fundació volen que les empreses vegin que els alumnes han d’anar fent aquestes estades a les empreses «perquè d’aquesta manera estàs invertint en futur, ja que tindràs més gent formada i preparada a la comarca. Després hi ha moltes empreses que es queden els nois i noies que han anat a fer pràctiques» conclou.