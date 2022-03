Un gran rètol en un ampli i lluminós local del carrer Avinyonet de Figueres indica l’existència de la nova seu de l’Escola Noves Oportunitats, que gestiona l’Associació per a la Formació Professional de l’Alt Empordà (AFPAE). En aquest equipament, s’ofereix una formació personalitzada, orientació i acompanyament a joves sense títol acadèmic i sense feina.

La directora de l’Associació per a la Formació Professional de l’Alt Empordà, Sandra Gard, tècnica en empreses i activitats turístiques i Màster en Direcció d’Empreses Hoteleres pel CETT (Centre de formació i transferència de coneixement en turisme, hoteleria i gastronomia), està al capdavant de l’Escola Noves Oportunitats de Figueres.

L’estrena d’aquest nou local proporciona uns espais més confortables per al treball de l’Escola Noves Oportunitats?

Aquest nou espai, amb aules, sala de reunions, despatxos..., ens permet ampliar les formacions que oferim i, efectivament, garantim un ambient més confortable als joves i als professors.

Quin és el tret d’identitat de l’Escola Noves Oportunitats?

La filosofia inicial de la nostra entitat sense afany de lucre i constituïda el 1994 es manté. Ens dediquem a orientar i ajudar joves que necessiten una alternativa diferenciada a la formació acadèmica reglada. Treballem amb col·lectius vulnerables per oferir oportunitats a aquelles persones que no n’han trobat dins del sistema educatiu ordinari.

Què ofereixen als joves perquè se sentin motivats?

Bé, el nostre objectiu és doble. Busquem motivació i vinculació alhora. Creiem fermament que la motivació creix amb la implicació personal i de reconeixement. La inauguració d’aquest nou local ha coincidit amb l’estrena del nostre programa més significatiu, el Projecte Enfila’t. Fa més de dos anys que treballem en el disseny i l’elaboració d’aquest projecte, que atén joves que tenen 16 anys quan deixen l’ESO, sense haver obtingut el títol, i que es troben que han d’esperar fins a complir els 18 per anar a l’Escola d’Adults.

Com es produeix aquesta atenció?

Hem creat l’Enfila’t perquè els joves es puguin acabar traient l’ESO amb nosaltres, però no d’una forma ordinària. Ho fan a través de l’IOC, l’Institut Obert de Catalunya, i amb l’acompanyament, el reforç i tutorització dels nostres educadors. Però, alhora, vam pensar que si només els oferíem la possibilitat de treure’s l’ESO no estarien prou motivats, precisament perquè ells han viscut experiències no satisfactòries amb aquests continguts pedagògics, i per això la formació acadèmica es complementa amb una formació professionalitzadora que els introdueix amb un tastet del món laboral i de caràcter manipulatiu.

Com combinen les dues formacions?

La formació professionalitzadora els permet alternar la formació en l’ESO juntament amb l’aprenentatge d’un ofici. L’objectiu del projecte és evitar l’abandonament escolar prematur i que un cop hagin assolit el títol d’ESO, els piqui el cuc de reenganxar-se a poder continuar estudiant. En la majoria de casos, la idea dels joves és accedir a un cicle formatiu una vegada assolit el títol de secundària. Aquest tastet laboral els ensenya precisament una forma diferent de formar-se, més pràctica i engrescadora. L’itinerari dels joves pot ser d’un o dos anys en funció de la casuística de cadascú.

Com s’estructura l’Enfila’t?

Hem iniciat aquest projecte amb tres modalitats. Mantenim hostaleria amb el restaurant La Clau, al Casal Cívic de Figueres, on alumnat i professorat ofereixen un servei d’atenció al públic de les 9 del matí a les 7 de la tarda, de dilluns a divendres, amb menús per emportar diàriament i plats per encàrrec.

A més, impartim pintura al castell de Sant Ferran i perruqueria i imatge personal amb la col·laboració de Pivot Point. De cara al curs vinent, ja tenim dues noves modalitats, que són artesania i carnisseria-xarcuteria amb la col·laboració de Serrapla i, probablement, també un de jardineria en col·laboració amb l’Ajuntament de Figueres. Per tant, passem de tres modalitats a cinc, com a mínim. També estem treballant en un nou projecte: Inicia’t per a joves nouvinguts amb dificultats d’idioma que consistirà a oferir formació en llenguatge i eines de comunicació simultaniejat amb formació professionalitzadora en el sector de la construcció.

Quin és el sistema de treball per a l’alumnat?

Cada jove va al seu ritme i pot matricular-se de les assignatures que considera que pot assumir. Estudien amb l’IOC, però amb l’acompanyament dels professors de l’escola, tot l’equip pedagògic fa una valoració del seguiment de l’alumne i els transmetem les propostes que considerem oportunes per la seva millor evolució. No se’ls dona només un password i un login ni els diem busca’t la vida, sinó que hi ha un acompanyament integral i flexible que s’adapta a les necessitats de cada cas. Ens adaptem al moment vital i maduresa de cada alumne per poder fer camí plegats.

S’adapten bé els joves a aquesta nova forma d’estudiar?

Estem molts satisfets d’aquesta primera edició. De fet, tenim mínim dos joves que teòricament tenien itinerari d’un any i volen continuar amb nosaltres el curs que ve. Vull destacar que, si bé la formació és important, per a nosaltres no és allò més important. Parlem de joves que venen molts d'ells amb una motxilla d’experiències negatives viscudes als seus instituts, perquè no s’hi han sentit vinculats. Per a nosaltres és molt important que sentin que pertanyen a l’escola, que estiguin a gust i còmodes, que vegin que hi ha professionals pendents d’ells i dels seus avanços . Això els reforça l’autoestima

Com defineixen el seu projecte?

Som una escola d’acompanyament i no posem límit a aquest acompanyament. Volem esdevenir el referent del jove, un espai on pot acudir a demanar l’orientació que li calgui en el moment que li calgui. És igual si un en moment donat ha abandonat i després vol tornar. Respectem el seu ritme i Respectem el seu ritme i els oferim les oportunitats que calguin.

FORMACIÓ I SUPORT. L’equip de professors i el personal de l’Escola Noves Oportunitats de l’Associació per a la Formació Professional de l’Alt Empordà està a la disposició d’uns joves que, un cop han complert 16 anys i surten de l’ESO sense el títol, es troben amb la vida truncada perquè no troben sortida al món laboral i tampoc poden continuar estudiant. En aquest acompanyament, els professionals es posen també al costat de les famílies d’aquests joves, per informar-los i assessorar-los sobre l’oportunitat que s’ofereix als seus fills.



ESCOLA NOVES OPORTUNITATS

Adreça: Carrer Dr. Ferran, 1, baixos, de Figueres

Telèfon: 972 525 556

Web: www.ehae.cat