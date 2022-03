Fins a 210 cellers catalans participen en la Barcelona Wine Week, entre el 4 i el 6 d'abril al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. Les activitats organitzades pel Govern inclouen la ponència 'Projecte Minorvin. El valor de les varietats minoritàries', amb un tast de tres varietats de raïm recuperades: l'albana, la sanguina i la carinyena roja. A més a més, s'han programat ponències sobre la versatilitat del raïm garnatxa i dels vins produïts a l'Empordà i el Bages.

La participació catalana en la fira ha estat dirigida per l'Incavi i Prodeca, que han organitzat activitats a través de la marca 'Catalunya, on el vi és cultura'. Entre els expositors, hi ha la DO Empordà i els cellers Vinyes dels Aspres, Vinyes d’Olivardots, l’associació Terra de Garnatxes, La Vinyeta, Celler Gerisena, AV Bodeguers i Empordàlia.