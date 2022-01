L’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava aposta per ampliar l’oferta turística i la promoció del «nou turisme». La presidenta de l’associació, Carla Güibes, defensa aquesta classe de turisme que s’allunya del sol i la platja, i vol aprofitar els espais naturals a prop del municipi. «Som un municipi atractiu. Tenim el parc, la marina, el centre històric de Castelló, som molt propers a la frontera, la gent pot fer esport a la natura, visites guiades culturals…». De fet, consideren que aquesta aposta és clau perquè el 2022 sigui un any d’èxit per al comerç de la zona.

Segons l’associació de comerciants, Castelló és el «municipi perfecte» per al nou turisme. Tot i això, destaca que el comerç necessita estabilitat, sobretot el petit i mitjà comerç. La pandèmia ha instaurat un ritme de decisions polítiques que amoïna l’associació castellonina: «Sempre passa el mateix, qui pren les decisions està a un despatx i no veu el dia a dia a peu de carrer. Aquest any passat ha anat molt bé l’estiu, però es van prendre decisions polítiques que ens van fer estirar els cabells. Tot anava molt bé i algunes decisions et frenen». Tot i això, destaca que l’any 2021 ha estat una bona temporada i veu amb optimisme l’any vinent.

De totes maneres, apunta al fet que les mesures no s’han reflectit especialment a la campanya de Nadal, ja que aquestes mesures sobretot afecten el client estranger i «molts dels nostres associats han notat que, entre les dates de Nadal i Reis, hi ha hagut molt de client estranger».

Aquesta campanya de Nadal ha estat «molt positiva», sobretot gràcies a les iniciatives per a promocionar i incentivar el comerç local del municipi. Enguany, l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava n’ha impulsat dues: els cinc Súper lots i la «Quina Moguda de Comerç».

Els Súper lots, que es van iniciar l’any passat i aquest any s’ha repetit, són cinc lots de productes que regala el comerç local de la ciutat, i ha estat un èxit. D’altra banda, també s’ha impulsat la «Quina Moguda de Comerç». Aquesta iniciativa, de part de l’Ajuntament, «ve de part de promoció econòmica i comerç. En el marc d’aquesta iniciativa, els negocis repartien cartrons de quina, i a partir de l’1 de desembre els comerciants van cantar números. La línia tenia un premi de 1.000 euros i la quina era de 2.500 per gastar en els comerços adscrits», explica Carla Güibes.

Quatre iniciatives fixes

De moment, i de cara al nou any, l’associació tirarà endavant quatre iniciatives per impulsar el comerç local. Aquestes iniciatives són el vermut de rams, que és de les primeres iniciatives que va impulsar l’associació, la fira Primavera Empuriabrava, la campanya dels Súper lots i la Fira de Nadal. No obstant això, Güibes explica que l’associació té convocada, aquest proper dia 24, una assemblea general en la qual «possiblement» sorgeixi alguna iniciativa més.

Tot i això, insten l’Ajuntament a impulsar accions per promocionar el nou turisme, ja que «són ells els que tenen els tècnics i els recursos suficients per poder interconnectar el parc, la marina i el nucli de Castelló». La bona relació que mantenen l’associació i el consistori permet que l’associació acompanyi quan l’ajuntament els proposa accions, tot i que admeten que a vegades és un procés lent, perquè «turisme i comerç són dues àrees diferents dins de l’administració municipal».

Els portaveus del comerç local

L’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava «fa de portaveu» del comerç local castelloní. Promocionen els comerços, els donen a conèixer i recomanen els establiments als clients. Aquesta tasca de donar a conèixer comerços és fonamental per al teixit comercial i empresarial de la ciutat, ja que «sovint no som conscients de la gran quantitat de negocis que tenim», apunta Carla Güibas.

Per a tenir més establiments al municipi, l’associació també ha impulsat un projecte per omplir els locals buits. Estan reactivant locals comercials en els quals no hi ha activitat, a partir de donar-los visibilitat. Tot i que són locals privats, l’associació està en contacte amb els propietaris, i defensa que «quan la gent que vol obrir un comerç veu que el local està net, amb la persiana aixecada i amb el número de telèfon ben visible, el lloga». De fet, el projecte està sent un èxit, i de moment han aconseguit llogar dos locals. «Amb menys d’un mes i mig, hem llogat un local que feia més d’un any que estava tancat».

Així doncs, el comerç castelloní demostra bona salut, i es prepara per aconseguir que la campanya de 2022 sigui encara millor que la de l’any anterior.

L’associació separa els clients en dos grups

Encara que el turisme de Castelló encara està molt fonamentat en la temporada d’estiu, els comerços tenen, al llarg de l’any, dues classes de clients.

Els clients locals, del propi municipi i d’altres pobles de la comarca, són la base del comerç castelloní. El comerç es beneficia de les visites al municipi pels serveis que pot oferir, i els clients locals solen comprar entre setmana.

D’altra banda, hi ha els clients estrangers. Aquest tipus de client sol visitar Castelló d’Empúries i Empuriabrava els caps de setmana i els festius.