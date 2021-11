La campanya «Quina moguda de comerç» arrenca a Castelló d'Empúries aquest 15 de novembre, impulsada per l'Ajuntament i l’Associació de Comerciants i Empresaris. La iniciativa té per objectiu dinamitzar el comerç del municipi durant la temporada de tardor-hivern. D'aquesta manera, els negocis del municipi posen en marxa una acció promocional, que premia la fidelització del client i dona a conèixer el teixit comercial del municipi fomentant la compra al comerç local.

Ara que s’apropa la campanya de Nadal, s’ha volgut basar l’acció principal en la Quina, un joc d’atzar de llarga tradició a casa nostra. Tot i això, aquesta serà una Quina dinàmica i diferent, cantada pels comerciants, que funcionarà de la següent manera: Els clients hauran d’aconseguir els cartrons comprant o consumint als negocis adherits a la campanya. Es repartiran un total de 5.000 cartrons, entre el 15 i el 30 de novembre. A partir del dia 1 de desembre, els comerciants seran els qui cantaran els números guanyadors, diàriament, a través de les xarxes socials. El joc acabarà quan surti la o les persones guanyadores de la línia i de la Quina, que tindran 24 hores per comunicar-ho, a través dels canals habilitats. La línia es premiarà amb 1.000 € i la Quina amb 2.500 €, per consumir als comerços locals adherits a la campanya.

Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelló, ha expressat que «després de la campanya iniciada el mes de març passat, hem volgut continuar amb la mateixa idea mantenint els comerciants com a protagonistes, sense els quals no es podria fer una acció comercial com aquesta. Introduir la Quina a la campanya ens ha semblat molt bona idea, perquè és un joc molt d’aquí, molt local, que tots i totes coneixem i que creiem que animarà als ciutadans i ciutadanes del municipi i rodalies a participar i a gaudir del nostre teixit comercial».

L'alcalde de Castelló, Salvi Güell, apunta, també, que a principis de desembre sortirà el vídeo promocional. «És una bona oportunitat, ja que, vist l’èxit de la campanya passada, hem repetit amb una campanya de fidelització perquè la gent agafi l’hàbit de comprar al nostre municipi», va remarcar l’alcalde del municipi castelloní.

La campanya l'han presentat Helana Solana i Salvi Güell juntament amb la vicepresidenta de l’Associació de Comerciants i Empresaris, Yvonne Baas.