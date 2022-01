L'Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava ha lliurat els tres primers súper lots sortejats durant aquestes festes de Nadal. La iniciativa, impulsada per l’Associació de Comerciants del municipi amb la col·laboració de l’Ajuntament, és el segon any que es porta a terme amb l’objectiu de fomentar la compra al comerç local.

Els números guanyadors han estat : 40.001, repartit per Garden Merca Jardí; 18.390, repartit pel Bar Aires Nous; 60.776, repartit per Carnisseria J. Morera; i 71.746, repartit per Can Francesc però que encara no ha sortit el guanyador o guanyadora. Queda pendent doncs, el sorteig del cinquè súper lot que es portarà a terme demà, 6 de gener, i conèixer l’afortunat/da que disposa del número adjudicat al lot número 4, que disposa de set dies per comunicar-ho a l’Associació. Una vegada acabat el termini, si no ha sortit el guanyador es tornarà a fer el sorteig. Per aquest motiu l’Associació demana que es guardin les butlletes fins que surtin els guanyadors de tots els lots.

Cada súper lot conté gran quantitat de productes dels diferents comerços que han participat a la campanya i, entre aquests, s’hi troba també un val de 200 € per poder gastar en els comerços associats.