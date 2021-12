El preu mitjà de la llum a l'Estat baixarà aquest dilluns dels 100 euros per MWh, després d'una setmana de rècords. Concretament serà de 96,08 euros i no se situa per sota dels 100 des de l'1 de novembre, segons dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE).

Així doncs se situarà lluny del màxim històric registrat el passat dimecres, de 383,67 euros per MWh. L'hora més cara per encendre electrodomèstics serà de 18h a 19h de la tarda, quan el preu del MWh se situarà en 207,10 euros per MWh, mentre que la més barata serà de dues a sis de la matinada, amb un import de 2,67 euros per MWh.