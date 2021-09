L’Ajuntament de Figueres inicia la campanya Comprem a Figueres 2a edició per incentivar la compra al comerç i als establiments locals que han vist afectada la seva activitat durant la pandèmia. A partir d’aquest divendres, 1 d’octubre, i fins el 15 de novembre es podran bescanviar els vals de descompte als establiments adherits.

La iniciativa destina més de 150.000 euros en forma de vals de descompte de 10 euros. Les persones empadronades a Figueres d’entre 26 i 64 anys, ambdós inclosos (condicions en data 31 de desembre de 2020), podran obtenir dos vals de 10 euros per a destinar al comerç i establiments locals participants a la iniciativa.

Els vals de descompte es podran descarregar a partir de l’1 d’octubre, telemàticament, a través de la plataforma en línia compremafigueres.figueres.cat o físicament, a l’Oficina de Turisme (de dilluns a dissabte, de 9.30 a 14 h i de 15 a 18 h). Un cop generat, el val tindrà una validesa de 15 dies. Passat aquest període, si no ha estat utilitzat, caducarà i no podrà ser recuperat per part de la mateixa persona. L’últim dia per a obtenir els vals serà el 10 de novembre, en cas que no s’hagin exhaurit abans. La campanya finalitzarà el 15 de novembre.

Per poder utilitzar el val personalitzat de 10 euros caldrà fer una compra de com a mínim 20 euros, i també es podran utilitzar els dos vals per una compra superior a 40 euros. No es podran utilitzar més de dos vals ni dos vals de persones diferents en una mateixa compra.

Més d’un centenar d’establiments del municipi ja s’han adherit a la iniciativa a través d’un formulari a la pàgina web compremafigueres.figueres.cat. Les inscripcions seguiran obertes fins el 31 d’octubre. Els adherits disposaran d’un cartell identificatiu. No poden tenir més de 49 treballadors, han d’estar donats d’alta en algun dels epígrafs admesos i han d’estar ubicats a Figueres.

La campanya s’emmarca dins del Pla de Reactivació Econòmica de Figueres elaborat per l’Ajuntament i que s’està implementant per pal·liar els efectes de la pandèmia. La iniciativa compta de nou amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Girona.

La regidora de comerç, Ester Marcos, ha explicat que «la primera edició de la campanya va generar un impacte econòmic directe de més de 122.000 euros als establiments participants. De ben segur que aquesta nova edició també serà un èxit i revitalitzarà el sector comercial, de serveis i de l’hostaleria de Figueres».