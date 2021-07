La bona acollida i els excel·lents resultats, tant d'usuaris com de comerços, de la primera fase de la campanya "Comprem a Figueres", que va tenir lloc el mes de febrer, ha fet que tal i com estava previst, l'Ajuntament de Figueres posi en marxa la segona fase de la campanya.

La primera va tenir lloc el mes de febrer i l'impacte es valora molt positivament. Els beneficiaris dels vals de descompte van ser aleshores, les persones empadronades a Figueres de 18 a 25 anys i els majors de 65 anys.

La segona fase tindrà lloc de l'1 d'octubre al 15 de novembre. Es posaran a disposició de tots aquells interessats que compleixin amb els requisits, igual que en la primera fase, un màxim de dos vals de descompte de 10 euros per comprar als negocis de la ciutat. Aquesta vegada, els beneficiaris seran la franja d'edat d'entre 26 i 64 anys, que van quedar exclosos en la primera fase.

La campanya "Comprem a Figueres" consisteix en incentivar la compra al comerç de proximitats i als establiments locals que han patit restriccions durant la pandèmia. Es destinaran un total de 153.200 euros per a vals de descompte de 10 euros. Les persones empadronades a Figueres d'entre 26 i 64 anys, que van quedar exclosos en la campanya anterior, podran adquirir dos vals de 10 euros per a destinar al comerç i establiments locals.

Els establiments poden inscriure's a la campanya de l'1 de setembre fins el 31 d'octubre.

Per tal d'utilitzar el val de 10 euros cal fer una compra de com a mínim 20 euros, i també es poden utilitzar els dos vals per una compra superior a 40 euros. Els vals de descompte es podran descarregar telemàticament, a través de la plataforma online o físicament, a l'Oficina de Turisme.

La campanya s'emmarca dins del Pla de Reactivació Econòmica de la ciutat de Figueres elaborat per l'Ajuntament i que s'està implementant des del mes d'abril de 2020.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "l'objectiu d'aquesta campanya és tenir cura del comerç local, d'estar al costat de la gent i d'ajudar en la reactivació del comerç local. Tenim la voluntat que aquesta iniciativa tingui un impacte econòmic important a la ciutat i s'incentivi la compra al comerç local, tal i com ja va succeir amb la primera fase".