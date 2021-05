El Ministeri de Treball proposa aglutinar, en una única prestació assistencial de 452 euros, les ajudes que es cobren un cop esgotat l’atur el 2022. Així es detalla al component 23 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que el govern espanyol ha enviat a la Unió Europea. El ministeri vol simplificar els ajuts per als aturats de llarga durada o que no hagin cotitzat durant un període mínim com la protecció assistencial de desocupació regulada a la Llei General de Seguretat Social, els programes de renda activa d’inserció (RAI) i el subsidi extraordinari de desocupació (SED). La nova prestació seria complementària a la contributiva i del 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (Iprem), és a dir, de 451,90 euros.

El ministeri que dirigeix Yolanda Díaz proposa simplificar i millorar el nivell assistencial de protecció en cas d’estar sense feina integrant els mecanismes existents en una nova prestació vinculada a les cotitzacions dels treballadors i gestionada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i a l’Institut Social de la Marina (ISM). La integració es farà de forma coordinada amb el desenvolupament de l’Ingrés Mínim Vital (IMV).

Com a requisits per accedir-hi, caldrà acreditar que no s’obtenen rendes individuals i, en alguns casos, que es tenen responsabilitats familiars. També serà obligatori complir amb un itinerari personalitzat d’ocupació.

El temps durant el qual es podrà cobrar el nou subsidi dependrà de l’edat, les circumstàncies familiars i la durada de la prestació esgotada per tal d’ampliar el període màxim actual de la prestació ordinària.

Podran ser-ne beneficiàries, les persones que esgoten la prestació contributiva d’atur i que continuen sense feina i les que acreditin més de sis mesos cotitzats, però menys d’un any, de forma que no tenen dret al subsidi ordinari. Els detalls d’aquest nou mecanisme es negociaran a la mesa de diàleg social amb els sindicats i les patronals que han d’abordar la modernització del mercat de treball.