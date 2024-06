Figueres abaixa el teló del recuperat Festival de Jazz

El Festival de Jazz de Figueres es va començar a celebrar l'any 1991 com una petita reunió de músics i amants del jazz. Des de llavors, ha crescut fins a convertir-se en un dels esdeveniments més destacats de la demarcació, programant a artistes de renom internacional. El festival té com a objectiu promoure el jazz i acostar-lo a un públic més ampli, així com fomentar la cultura de la ciutat i per extensió a tota la comarca.