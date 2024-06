El Festival de Jazz de Figueres agafa ritme amb la Big Band Alt Empordà i enfila el gruix d'actuacions

Els ritmes contagiosos de la Big Band Alt Empordà van servir, aquest diumenge passat, per donar el tret de sortida al recuperat Festival de Jazz de Figueres, ara empès pel Casino Menestral Figuerenc després d’un parell d’anys inactiu, entitat que, de fet, el va crear fa vint-i-vuit anys. La plaça Catalunya va ser, doncs, l’escenari del concert d’aquesta formació que pren com a base «el veritable swing» integrada per una vintena de músics empordanesos, tant professionals com docents, i liderada per Francesc Ubanell, també director artístic del festival que aquesta setmana enfila el gruix de la programació -tota gratuïta- de la que ha caigut Koko-Jean & The Tonics, un dels caps de cartell i principal reclam, «per motius mèdics aliens a l’organització».

Un dels objectius que es va marcar el director artístic del festival a l’hora de pensar la programació era orientar-lo cap a una «una proposta lúdica» amb una aposta clara pel talent nacional. Així, aquest dijous, a les deu del vespre, el Cafè del Casino serà l’espai triat per l’actuació de Kimchi, nom sota el qual es presenta el grup del guitarrista Dani Comas, i que recorda un plat tradicional de Corea. El grup parteix de música pròpia inspirada en el groove, el funk, el blues i el jazz. Beu de la tradició per buscar nous camins en la música instrumental. Previ el concert s’inaugurarà la mostra fotogràfica Figueres 28 de jazz.

La cantant Marian Barahona actua amb el seu quartet, aquest divendres. / Empordà

L’endemà, divendres a les vuit del vespre a la plaça de l’Ajuntament, pren el relleu Marian Barahona, una cantant que va iniciar-se amb Lucki Guri i que ha treballat amb múltiples formacions, entre aquestes La Vella Dixieland. A Figueres arriba amb el seu quartet. Dissabte els ritmes arrancaran ja al migdia, en el mateix escenari, on tindrà lloc una batalla de balladors de lindy hop amb la música en directe de Pol Prats Quartet.

Jazz i graffitis

El festival es tanca diumenge, també a les dotze del migdia i a la mateixa plaça de l’Ajuntament, amb una singular proposta familiar, Viatjazz a Nova Orleans de la companyia Roger Canals, un viatge explosiu i animat cap a Nova Orleans, i a la vegada, és una experiència pictòrica del graffiti. Una audició participativa que reflexiona sobre les emocions més universals de la música trenant un diàleg fantàstic amb l’art urbà.