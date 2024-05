El Girona A Cappella Festival programarà noms com Faada Freddy que actuarà per primer cop a la ciutat

De l’11 al 19 de maig, Girona acollirà la 12a edició del festival internacional Girona A Cappella, l’únic d’aquest gènere a tot l’Estat espanyol i que portarà a la ciutat un total de dotze formacions referents en l’àmbit internacional de la música sense instruments, expressada només amb la veu.

El cap de cartell de l’edició serà el francosenegalès Faada Freddy (18 de maig, a les 20 h), que actuarà per primer cop a la capital gironina. Tal com recorda el director del festival, Pau Marquès: “La majoria d’artistes internacionals que venen al festival és la primera vegada que actuen a Catalunya o l’estat espanyol. En Faada Freddy està acostumat a omplir aforaments de 4.000 o 5.000 persones”. El músic portarà a l’Auditori de Girona una proposta que ha triomfat a França omplint espais mítics com l’Olympia de París i grans aforaments arreu del país veí, garantint una proposta carregada de dinamisme, ritme i moviment.

Com és habitual, per l’escenari principal de la plaça de la Independència hi passaran formacions vocals de diferent abast geogràfic, des de propostes locals o de comarques gironines fins a grups estatals i, fins i tot, internacionals. En aquest àmbit, destaca la presència dels nord-americans T.3 (19 de maig, a les 18 h), una formació única que està triomfant a les xarxes socials i que a Girona realitzarà la primera actuació a Europa.

També hi seran Demode Quartet (11 de maig, a les 18 h); el Quartet Mèlt (12 de maig, a les 18 h); la Black Music Choir - Coral Salvadora Catà (13 de maig, a les 19 h); la Coral Singlot (14 de maig, a les 19 h); Estem d’Acords (17 de maig, a les 19 h) i Cap Pela (18 de maig, a les 18 h), i tornaran un any més Raps al Banc (16 de maig, a les 19 h). Per altra banda, a l’Auditori Viader de la Casa de Cultura es podrà gaudir del concert del Cor Albada de l’agrupació Cor Madrigal (17 de maig, a les 20 h).

En declaracions de Jordi Camps, diputat de Cultura de la Diputació de Girona: “ens sentim orgullosos, perquè fa més d’una dècada que comptem amb aquest festival que ha posat Girona en un lloc d’honor del circuit europeu de la música a cappella”. “Des de la Diputació de Girona, treballem per impulsar la cultura com a bé essencial. La ciutadania s’ha de poder desenvolupar íntegrament, el que comporta que també es desenvolupi en relació amb la seva capacitat d’accedir a la cultura i de formar-ne part activa. I l’accés a la cultura és sinònim de benestar. Cal, per tant, prioritzar-la com a element de consum social. Per això estem molt satisfets de col·laborar, any rere any, amb el festival”, afegeix Camps.

A més, en el marc del festival s’ha programat el taller “Tecnologia per a cantants” (11 de maig, a les 10 h), a càrrec de La Marfà – Centre de Creació Musical, i es reeditarà l’exhibició dels finalistes de l’última edició del “Rap dona de menjar”, una competició de MC de les comarques gironines, que fa anys que es realitza a la ciutat de Girona, amb format benèfic per recollir aliments per a persones i o col·lectius desfavorits de Girona i Salt.

Finalment, cal destacar que, un any més, Girona a Cappella tornarà a oferir un concert de la Capella Polifònica de Girona al monestir de Sant Daniel (15 de maig, a les 21 h), emmarcat en la jornada nocturna de Temps de Flors. En aquesta edició, a causa de l’èxit dels darrers anys i a la limitada capacitat d’aforament, el concert funcionarà amb una entrada de 5 € en comptes de la taquilla inversa habitual. Igualment, la totalitat de la recaptació anirà destinada íntegrament a la conservació d’aquest monestir mil·lenari.