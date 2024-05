L’art de carrer embelleix Cadaqués

Artistes plàstics de Cadaqués, animats per C.R.E.A Cadaqués i l’Ajuntament, han sumat esforços amb l’objectiu de transformar espais públics del poble. Fa uns dies van omplir de vida sa Riera, així com a altres espais a l’aire lliure. Aquesta acció és una aposta clara per l’art urbà, o Street Art, que vol servir per reivindicar el poder transformador que té l’art als espais públics. També es cerca la visualització de l’artista i transformar el carrer en una galeria oberta les vint-i-quatre hores, accessible a tothom. Segons la presidenta de C.R.E.A. Cadaqués, Eva Daniel, l’objectiu d’aquesta acció, així com altres que l’han precedit i que vindran, «és aconseguir un canvi de model de poble on l’art sigui l’eix i el punt de trobada entre tots i un pilar fonamental de cohesió social».

L'evocadora proposta de l'artista José Luis Scaffo. / CREA Cadaqués

Els artistes que han participat en aquesta primera fase són Norbert Danny Rauch, Ilich Roimeser, Laia Armengol, Johnie Lee, Francesco Perotto, Horacio Bezunartea, Roger Abella, Jose Luis Scaffo, Joni Principal i Ramón Moscardó, tot i que s’espera que altres s’hi vagin afegint. Des de C.R.E.A Cadaqués manifesten que «es vol recuperar la identitat artística que defineix el poble i posar en valor la professionalització de l’artista, tant local com internacional, donant veu i promoció també a artistes emergents». Dins aquesta línia, s’ha impulsat la primera Fira Literària, dos dies abans de Sant Jordi, i abans la primera de les Nits de l’Art durant la qual galeries i tallers d’artista van obrir les portes d’aquests espais de creativitat, entre les vuit del vespre i les dotze de la nit. Aquesta proposta, que es repetirà el 22 de juny, 20 de juliol, 17 d’agost, 14 de setembre i 5 d’octubre, inclou també visites guiades per infants i joves. És per a grups reduïts i cal reservar trucant al telèfon 696 092 885 o enviant un correu a l’adreça creacadaques@gmail.com.