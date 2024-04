Figueres exposa les diferents violències del sistema patriarcalista en imatges

Al centre cívic Joaquim Xirau de Figueres es pot visitar, fins al 30 d’abril, una exposició fotogràfica itinerant On habita la violència masclista on el fotògraf Joan Aureli Martí centra l’objectiu de la seva càmera en les diferents violències que pateixen les dones, des de la violència física fins a la violència estructural d’aquest sistema social patriarcalista. L’autor posa el focus en el procés d’apoderament de les dones, per tal d’afrontar i superar aquestes violències, des d’una situació de desavantatge respecte al gènere masculí. Cada fotografia de la mostra va acompanyada d’un petit text reflexiu realitzat per quinze dones relacionades amb el món de la cultura, el periodisme i la literatura de les comarques gironines. Paral·lelament, s’ha elaborat una petita guia de recursos com a complement a la visita per treballar amb grups, escoles, instituts o col·lectius.

L’autor posa el focus en el procés d’apoderament de les dones. / JOAN AURELI MARTÍ

Aquesta exposició és una iniciativa de la Fundació SERGI dins el projecte «Dones Supervivents», que va desenvolupant des de l’any 2016. En les imatges apareixen sobretot dones supervivents en pisos tutelats, la tornada a la nit a casa després del treball, el tema de l’assetjament psicològic, la bretxa salarial, la fugida de la dona després del maltractament, la dictadura de l’estètica i la cosificació de la dona. També retrata el moment de les denúncies a la comissaria de policia, el tema de la bretxa en el món de l’esport o les dones que malviuen al carrer, entre altres situacions de violència.

Paral·lelament, l’associació porta a terme accions de prevenció, sensibilització i denúncia de les violències contra les dones.