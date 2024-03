L'artista Rosa Tharrats exposa «Refugia» a la Bombon Projects de Barcelona

La dissenyadora Rosa Tharrats (Barcelona, 1983), acaba d’inaugurar l’exposició Refugia a la galeria Bombon Projects de Barcelona. La mostra, que es podrà visitar fins al 4 de maig, destaca, sobretot, per la monumental obra tèxtil de Tharrats que s’ha penjat a la façana de l’espai com a reclam.

Sobre aquesta exposició, en la que l’artista ha comptat amb la col·laboració de Carolina Herrera aportant teles, Sofia Lemos explica com Tharrats «ha creat una sèrie d’escultures mòbils, canviants i sensibles als subtils ritmes de l’entorn. Van ser concebudes com refugis i a la vegada com a camins intencionats per a la connexió». Rosa Tharrats, de qui es va poder veure una exposició fa un temps a Figueres amb Tura Sanglas, viu actualment a Cadaqués, a l’antic estudi que tenia el seu avi, el pintor Joan-Josep Tharrats, des dels anys 60.