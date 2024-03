El setembre del 2022, el periodista Vicenç Villatoro (Terrassa, 1957) va anunciar que renunciava a la direcció del Memorial Democràtic per dedicar-se plenament a la creació. Fruit d’aquest temps guanyat ha nascut el seu últim llibre, la novel·la Urgell. La febre d’aigua (Proa), una apassionant epopeia humana sobre la construcció, a mitjans del segle XIX, del Canal d’Urgell que aquest dimarts, a dos quarts de set de la tarda, presenta a la biblioteca de Figueres. De nou, l’acompanya en aquest acte l’historiador Alfons Romero, com ja ho va fer amb l’anterior llibre presentat a la ciutat, Tren a Maratea (Proa).

En aquest temps de sequera extrema, la història narrada per Vicenç Villatoro pren absoluta vigència. La ciència, el progrés i la raó havien de servir per dur l’aigua al desert d’Urgell, una terra eixuta, pobra i desolada per les guerres carlines. La seva construcció, amb capitals catalans i fent servir presidiaris, va trasbalsar els habitants de la zona. L’obra era alhora un prodigi tècnic i un drama humà. Només un segle més tard, l’efecte del Canal va canviar totalment la plana.