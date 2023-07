Sons del Món consolida el seu Village com a nou espai d'oci per gaudir de la música i la gastronomia Vol potenciar el talent rosinc, programant fins a 6 artistes locals com Madamme Mustash, Delpuerto i Ariadna Vieyra, entre d’altres A banda dels concerts, el Village comptarà també amb vuit propostes gastronòmiques, barres especialitzades en vins, cerveses i còctels prèmium, zona chill-out i sessions de Dj