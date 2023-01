Ell no és tu o Amunt com el sol són alguns singles de la cantant rosinca Ariadna Vieyra, la qual es troba entre les 25 candidates finalistes per ser una de les 16 concursant del programa Eufòria de TV3.

Després del gran l'èxit de la primera temporada d'aquest talent show, la televisió pública de Catalunya s'està preparant per estrenar la segona temporada. I és que el passat mes de novembre es van celebrar els primers càstings amb més de 2.300 participants, dels quals només en van quedar 72 seleccionats.

Els passats dies 13 i 14 de gener es van celebrar unes noves fases dels càstings i aquests aspirants van haver de sotmetre's a diferents proves de cant com a solistes i com a segones veus, proves d'aptitud per al ball, entrevistes i dinàmiques de grup per tal de captivar el jurat del programa. De la setantena d'aspirants només 25 van convertir-se en candidats finalistes. Entre aquests hi trobem la rosinca Ariadna Vieyra que, amb el número d'aspirant 1990, va sorprendre el jurat, els espectadors del canal de Twitch del programa i la resta d'aspirants tot cantant el 'temacle' We Will survive de Gloria Gaynor com a colofó final dels càstings del dissabte 14. Arran de la seva actuació va rebre la deliberació de part de Jordi Cubino, director musical d'Eufòria, el qual va expressar que «ens has impressionat amb la teva veu, tens una veu meravellosa i s'intueix una gran músic darrere d'aquesta veu» i li va comunicar que era una de les 25 candidates finalistes per participar a Eufòria.

Dels 25 aspirants només en poden quedar 16, els quals ja seran els concursants de la segona temporada d'aquest programa musical. Una selecció que s'ha dut a terme aquest diumenge 15 de gener, però que no es farà pública fins a l'inici de l'emissió del concurs d'aquí a unes setmanes.

Vieyra i el seu pas per TV3

No és la primera vegada que escoltem la rosinca Ariadna Vieyra a TV3. L'any 2020 va cantar una cançó pel disc de La Marató, la qual semblava premonitòria davant de la seva participació en aquest programa perquè es tractava del tema 'Eufòria', una versió en català d'Euphoria de Loreen.