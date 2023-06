Vicenç Lozano (Vic, 1956) confessa estar batejat, com molts milions de ciutadans catòlics en aquest país, no ser practicant ni religiós, però sí espiritual. Nega ser anticlerical i es declara el màxim de respectuós amb la gent de fe. Tot plegat li ha resultat positiu al llarg dels més de trenta anys de trajectòria com a periodista especialitzat en el Vaticà. Els fruits d’aquest savoir faire i d’una intensa investigació, marcada per «l’objectivitat i l’honestedat», es recullen en dos volums que han aixecat expectació: Intrigues i poder en el Vaticà i, el darrer, Vaticangate que, la setmana passada, va presentar a la biblioteca de Figueres, ciutat que visitava per primer cop, amb una sala plena a vessar de lectors àvids per saber més.

«Existeix un intent d'assalt a les democràcies» El periodista va centrar part de la presentació en la figura del papa Francesc, un home «que ha tocat la columna vertebral del sistema econòmic i financer» desgranant qui són «els seus pitjors enemics, milionaris catòlics dels Estats Units disposats a finançar campanyes que el desprestigien a escala personal presentant-lo com a comunista, heretge, l’anticrist que vol destruir l’Església catòlica» i «posant pals a les rodes a les seves reformes». «Cada cop és una guerra més cruenta i sagnant», va reconèixer Lozano qui assegurava que s’està «vivint un moment crucial i inquietant». Segons ell, el complot contra el papa s’insereix en un moviment internacional coordinat per les forces de la ultradreta. Lozano, conscient de ser vigilat pels «serveis secrets», sense especificar quins, va parlar del paper cada vegada més predominant de la dona en el Vaticà, del celibat i de la pederàstia que forma part «de la cultura d’abusos i d’impunitat, d’aquesta connivència amb el poder».