Mazoni estrena aquest divendres 'Balla amb mi', un tema inèdit que serà la cançó oficial de la pròxima edició del festival de dansa i moviment Figueres es MOU, que se celebra la setmana vinent, del 27 de juny al 2 de juliol. El músic ha compost el tema per encàrrec del Figueres es MOU per posar ritme a la desena edició del festival i dins de les accions previstes per commemorar el seu desè aniversari. Des del seu títol, la cançó és una invitació a gaudir de la dansa, a celebrar la vida amb un ball compartit que ens ajudi a transitar amb alegria i determinació per un present i futur incerts.

El festival Figueres es MOU programa enguany 25 espectacles de dansa, la majoria gratuïts, als carrers i places de la capital empordanesa amb l'objectiu d'apropar aquesta expressió artística a tothom. De la programació d'enguany destaquen dues peces de gran format amb l'estrena del darrer espectacle de la companya francesa Bivouac i la peça 'Gran Bolero', de Jesús Rubio Gamo, protagonitzada per dotze intèrprets de Barcelona i Madrid. Així mateix, el programa acull tres espectacles participatius amb les col·laboracions de la Colla Castellera de Figueres, d'un grup de dones empordaneses de més de seixanta anys, i d'un altre grup de persones voluntàries. Després de deu anys, el Figueres es MOU s'ha consolidat com un dels festivals de dansa de referència del país. Mazoni es troba immers aquest 2023 en la celebració del seu 20è aniversari. L’efemèride arriba en un moment de mutació per al projecte de l’empordanès Jaume Pla, amb nova formació: des d’ara l’acompanyen Natán Arbó al baix i Adrià Bravo als teclats i programacions. Junts han emprès una gira commemorativa i el llançament d’una sèrie de singles. Després de publicar al febrer la balada “Sense pluja però amb diluvi”, Mazoni contraataca ara amb la seva cara més electrònica i rítmica i presenta “Balla amb mi”.