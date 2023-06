Lukas Avendaño (Oaxaca, 1977) és ballarí, coreògraf, performista, però també antropòleg mexicà. Ell encarna la complexa i ancestral identitat dels muxes, o homes de l’Istme de Tehuantepec que assumeixen rols femenins en qualsevol dels àmbits social, sexual i/o personal. Aquest dimarts, Avedaño visita l’Oficina Jove de l’Alt Empordà per impartir un taller d’expressió corporal i eines per al reconeixement de la diversitat de gènere. Aquesta proposta forma part d’un programa que el duu, des dels Països Baixos, on es troba actualment participant en un festival, fins a l’Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa i el Ripollès. El taller a Figueres, promogut per EducArt, entitat sentinella del projecte Pegàs de Foc, és gratuït i s’ha volgut dirigir a professionals tècnics de joventut, salut, benestar social i igualtat que treballen amb joves.

Per a Lukas Avendaño aquest públic no és nou, ja que ha estat durant molts anys formador artístic de Conarte Internacional a Mèxic i a zones frontereres molt conflictives com Ciudad Juárez. «A través de l’art, la dansa, la llibertat de pensament i d’acció, ell intenta que tots reflexionem», explica Mireia Tresserras, coordinadora d’EducArt, qui no oblida el vessant d’antropòleg d’Avendaño que li aporta «una consistència científica a l’hora de formular punts de vista i ho lliga amb l’art». Per Tresserras, l’aportació d’aquest artista als professionals és vital per permetre’ls reciclar-se i evitar «que el forat entre nosaltres i els joves sigui més gran». Això els porta a «apropar-se a maneres d’entendre el món i sortir de la teva quotidianitat i del que sempre has fet».

Buscar models alternatius

D’altra banda, Pegàs de Foc és un projecte dirigit a joves d’entre 16 i 30 anys que inclou, dins els seus objectius cocrear una comunitat on les persones joves puguin desenvolupar el seu potencial singular així com qüestionar i generar disrupció sobre la violència estructural i cultural. «Pegàs de Foc està pensat perquè, a través de l’economia social i cooperativisme i formacions de temes d’actualitat que afecten els joves, puguem fer-los un acompanyament per trobar respostes des d’un àmbit més crític i buscant models alternatius i reflexió», assenyala Tresserras, tot afegint que és un projecte que «lliga treball i salut mental, aquest darrer des de la prevenció».