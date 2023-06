La cantant Rosalía ha tornat a captar l'atenció del públic amb les seves declaracions sobre la possibilitat de fer una nova cançó en català i que podria dedicar-la al seu "lloc preferit" de l'Empordà: Cadaqués. Després de quatre anys de l'estrena de "Milionària", l'única cançó en aquesta llengua publicada per l'artista, els ciutadans de Catalunya continuen esperant amb anhel que la cantant torni a interpretar en català. En una entrevista al programa Matina Codina! de RAC105, Rosalía ha parlat sobre diversos temes, entre ells la llengua i el seu futur.

La cantant ha reconegut que el castellà és la llengua amb la qual s'ha sentit més còmoda a l'hora d'interpretar, especialment en el flamenc, però ha destacat que a casa seva sempre s'ha parlat en català. Segons ha explicat, si li proposessin un projecte específic en català, especialment una rumba, ho consideraria amb molt d'interès.

Entre bromes, Rosalía ha mencionat la possibilitat de dedicar una cançó a Cadaqués, un dels seus llocs preferits de l'Empordà. "No ho descartaria", ha afirmat. A més, la cantant ha reivindicat l'ús de TikTok i ha mencionat Juliana Canet com una de les creadores preferides a les xarxes socials. També ha mostrat el seu suport a programes clàssics de la televisió catalana com "L'Alguna Pregunta Més?" de TV3.

Amb aquestes declaracions, Rosalía ha tornat a generar expectació entre els seus fans catalans, que esperen amb il·lusió una nova cançó en català de l'artista. Caldrà estar atents a les pròximes novetats de Rosalía i veure si finalment complirà els desitjos dels seus seguidors.