La novena edició del Festival Literari MOT s’endinsarà en les múltiples cares de la por i com la literatura s’hi aproxima des de diferents mons i perspectives del 16 al 18 de març a la Biblioteca Carles Rahola de Girona i del 23 al 25 de març a la sala El Torín d’Olot. En aquesta edició hi participaran quaranta autors nacionals i internacionals, els quals conversaran sobre la por des de diversos gèneres literaris.

Enguany l’esdeveniment estarà comissariat per l’escriptor i assagista Àlex Martín Escribà, el qual vol posar el focus en totes les emocions que adopta la por, des de l’angoixa, el pànic, la fòbia, la inquietud, el dolor o la vulnerabilitat. “La literatura com a eina per apropar-nos a les nostres pors sense prendre mal”, ha explicat Martín Escribà.

Un any més, el públic podrà gaudir de converses úniques i originals entre autors i especialistes, el qual serà el nucli de la programació del festival. Com a novetat, enguany el MOT anirà més enllà de la literatura i algunes de les taules se centraran en els aspectes més visuals de la por des de disciplines com el còmic, la il·lustració, el teatre o el cinema.

El MOT 2023, converses al voltant de la por

El festival començarà a Girona del 16 al 18 de març a la Biblioteca Carles Rahola amb diverses iniciatives i seguirà del 23 al 25 de març a la sala Torín d’Olot. Enguany la proposta s’inaugurarà amb la conversa “Ens enganyen” entre Ariana Harwicz, Dominique Manotti i Isaac Rosa, tres autors que han denunciat, des de diferents òptiques, la manipulació als altres i el control que s’hi exerceix mitjançant la por.

Durant els dies que dura del festival participaran en les diverses converses quaranta autors nacionals i internacionals com Camille Kouchner i Alejandro Palomas amb la conversa “No diguis res”; Rosa Montero amb la proposta “Fugir de la realitat”; Lolita Bosch i Josep Maria Miró amb la conversa “Que no ens guanyi la por”; Silvestre Vilaplana i Alfons Cervera amb “La memòria soterrada” o Manuel Loureiro i Carlota Pereda amb la conversa titulada “Horror”, entre d’altres. Podeu consultar el programa complet aquí.

A més, també se segueix amb la iniciativa del Ver-MOT, el qual es tracta d’una activitat més distesa del festival en què diversos autors conversen al voltant d’un vermut a l’aire lliure. D’altra banda, totes les converses estaran acompanyades i moderades per especialistes en literatura, periodistes i persones del món editorial i literari.

El Primer MOT, activitats per a joves i infants

El Primer MOT és el vessant del festival que inclou les propostes que es fan per als infants amb l’objectiu de fomentar la lectura entre el públic infantil i juvenil, i de fer-los gaudir de la literatura amb les paraules i el contacte directe amb els autors.

En l’edició d’enguany s’estrena el MOT Escoles, el qual convida als alumnes dels centres educatius de primària a participar del format MOT amb escriptors de literatura juvenil. Per la seva banda, el MOT INS es consolida com una activitat literària per a joves d’ESO i Batxillerat, dedicada a reflexionar sobre la por a partir de l’escriptura i la il·lustració.

A més, l’Estació Espai Jove de Girona organitza l’activitat +MOT pensada per als joves i titulada “Po(R)etry Slam”, la qual girarà al voltant de l’Slam Poètic, un concurs de textos i poesia recitada només a partir de la veu i el cos, amb el públic com a jurat. L’activitat tindrà lloc dissabte 11 de març a la mateixa Estació Espai Jove.