Ideal Barcelona ha presentat aquest dimarts el concert immersiu Dalí – La màquina de pensar, una experiència única que convida a un viatge a la ment del pintor surrealista. La iniciativa artística connecta tecnologia, art i ciència en un concert en directe que experimenta amb tecnologia EEG i projeccions de 360 graus en un espai immersiu. En col·laboració amb l’empresa catalana Neuroelectrics, l’experiència està liderada pel pianista i compositor de la banda sonora Rafael Plana. En l’experiència, l’artista porta un casc especial amb sensors EGG que recullen dades de l’activitat elèctrica del seu cervell i les trasllada a l’ordinador. La màquina converteix l’estat emocional de l’intèrpret en projeccions visuals.

Quan l’ordinador rep l’activitat elèctrica del cervell de Plana, els artistes visuals Jordi Massó i Marcel Bagó les transformen en art visual a través de projeccions visuals 360°, de manera que permet contemplar l’estat emocional de l’intèrpret en temps real.

En concret, Plana porta un casc encefalografia que trasllada les ones cerebrals mentre toca el piano i dirigeix l’orquestra a les projeccions de les pantalles de la sala immersiva de l'Ideal.

En declaracions a l’ACN, el director d’IDEAL Barcelona, Jordi Sellas, ha explicat que el concert permet viure en directe la banda sonora creada per l’exposició sobre Dalí des del cervell de l’artista que l’està realitzant.

Sellas ha recordat que Dalí és un artista que “no te l’acabes” i que en el seu moment amb l’exposició l’equip d’Ideal es va interessar per l’univers científic i tecnològic del pintor surrealista. Sellas ha reconegut que és “difícil” que l’experiència del concert es pugui tornar a celebrar perquè no “és un projecte fàcil”. Ha dit que no estava dirigit a un públic general però que, amb l’èxit del concert, van haver de convocar una segona sessió.

Per la seva banda, Rafael Plana ha dit que en aquest concert es pot escoltar la banda sonora de l’exposició en una versió amb música de cambra. Ha explicat que les senyals elèctriques que genera el seu cervell interactuen amb els paisatges visuals. “Amb el cervell canvio de color, modifico i faig moure els paisatges”, ha concretat.

A banda de Plana, l’equip artístic de Dalí – La màquina de pensar està format per Joan Torrentó Vilarnau al violí i M. Rosa Pons Tena al violoncel. L’equip interpreta la versió acústica la banda sonora original de l’exposició Dalí Cibernètic. També s’ofereixen anècdotes dels enregistraments i artistes convidats especials, com Non Jambi o Delafé que posaran veu a la melodia.

El concert està relacionat amb l’exposició inaugurada el passat setembre amb les obres de Dalí des d’una perspectiva diferent. De nou, el concert apel·la al concepte de ‘màquina de pensar’ que Dalí exposava. En una expressió que va extreure del filòsof Ramon Llull i que feia servir per referir-se a una màquina lògica que Llull havia construït segles enrere. El concert explora així en la relació de Dalí amb la tecnologia i la cibernètica i reivindica el potencial i la creativitat de la combinació de la ciència i l’art.

El concert es fa en dues funcions aquest dimarts. La primera és a les set de la tarda mentre que la segona serà a les nou de la nit.