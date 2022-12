L’Escala aposta fort per l’art. Ja es va copsar durant la pandèmia quan l’Ajuntament va impulsar exposicions d’artistes locals o les darreres mostres exhibides a l’Alfolí de la Sal, de gran qualitat. La darrera iniciativa és la creació d’una Ruta artística, batejada com les Muses, un itinerari per vint-i-cinc espais públics i privats, des de museus, galeries fins a tallers d’art o aparadors comercials. «L’objectiu és promoure l’art de l’Escala, però ampliant-ne els horitzons amb artistes que la coneixen i vulguin relacionar-s’hi a través del seu art», explica Tània Hirte, llicenciada en Humanisme i coordinadora de les Muses. Aquesta primera mostra d’art contemporani, que inclou tota mena d’activitats paral·leles com tallers, xerrades i projeccions, es fa des d’aquest dijous fins dissabte.

Tània Hirte està convençuda que a l’Escala «li feia falta, no trencar ni deixar de fer coses, però sí innovar i apostar per un esdeveniment de més envergadura». Potser per això, després de la proposta feta pel regidor de Patrimoni, Martí Guinart, va entomar la coordinació de les Muses. Aquest itinerari artístic, a més, no només es concentra en racons del centre de la vila, sinó que permet descentralitzar la mirada i l’experiència. Així, com apunta Hirte, la ruta permet convergir el gaudi del passeig amb la descoberta de llenguatges i representacions, coincidint, a més, amb un moment de temporada baixa.

Pintura, dibuix, escultura, fotografia, moda, instal·lacions i projeccions de documentals i curts són algunes de les disciplines artístiques que tenen cabuda donant-li un caràcter divers i plural. «La mostra és una gran iniciativa per poder crear noves narratives artístiques a l’Escala que renovi la idea artística», assenyala la coordinadora, idea que es pot consolidar amb la repetició de l’esdeveniment de forma anual atraient nous artistes i ampliant els interessos incloent temes socials o que impliquin qüestions que preocupen. «L’art té aquest avantatge, que temes de gran importància es poden veure, sentir i compartir a través d’una obra o d’un missatge dels artistes», confirma Tània Hirte. Aquesta possibilitat de desmarcar-se incloent-hi propostes «més arriscades i diferents que no s’han vist» pot convertir-se, segons Hirte, en el punt distintiu de les Muses.

Donar reconeixement

Amb motiu d’aquesta edició pilot, l’Ajuntament de l’Escala ha editat un fullet que inclou un mapa amb els vint-i-cinc punts a visitar, la qual cosa ja ajuda, diu la coordinadora de la mostra, «a donar reconeixement a l’artista, tant el que té taller com el que no en té». A aquests darrers, l’organització els ha ofert espais públics o sales que els acullen. L’horari general d’obertura serà des de les 10 del matí fins a 2/4 de 2 i de 4 a 7 de la tarda. En el cas dels tallers d’artistes i altres espais molt concrets, l’horari s’adaptarà.

Actes paral·lels

Un dels al·licients per atraure més públic en aquesta primera edició és l'organització d'un paquet molt variat d'activitats. D'entre aquestes, destaquen la realització en directe d'obres d'art com la que farà el pintor escalenc Marc Torrent al llarg dels tres dies que dura la mostra a la Platja. També Aida Mauri, dissabte, a la galeria Port 25. A més, el col·lectiu Artivisme Ambulant promourà la construcció d'una instal·lació a la plaça Major de Sant Martí d'Empúries. També els tallers que s'impartiran: d'estampació de fulles amb tòrcul, de ceràmica amb Margarida Geronès al CER o de cal·ligrafia amb Carme Dapena.

Al llarg d'aquests tres dies, no faltaran projeccions a l'Alfolí de la Sal: El vent que ens mou de Pere Puigbert, dimecres; We all have personal issues. We are all the same, també a l'Alfolí, dijous, i el programa pilot del Canal 10 Artis, divendres. D'altra banda, l'agrupació fotogràfica del CER té previst una xerrada aquest dijous a la tarda al mateix espai del Centre Esportiu i Recreatiu.