Una espasa gegant ocupa el fossat del castell de Figueres per a una sèrie de Warner Bros

El castell de Sant Ferran de Figueres és la fortalesa militar més gran d'Europa i aquests dies també la tardor també llueix la que deu ser una de les espases més grans del continent, com a mínim. Es tracta de la peça d'un dels decorats de la sèrie nord-americana Mrs. Davis, promoguda per la Warner Bros Televisió i que té com a productors destacats a Damon Lindelof, creador de Lost i The Leftlovers, i Tara Hernández, d'El joven Sheldon, entre altres nissagues exitoses.

El guió de Mrs Davis juga amb la ciència-ficció i barreja les noves tecnologies amb el passat medieval. Segons diversos portals especialitzats en cinema i televisió, entre els protagonistes de la sèrie hi ha Ely Henry, Raphael Corkill, Sam Meader, Sandra Currie i Barry Livingston. Durant la passada primavera es va anunciar també la presència de Betty Gilpin, de La guerra del mañana, com a cap de cartell. Figueres, plató audiovisual Aquest rodatge no és l'únic que aquests dies s'està duent a terme a Figueres i a l'Alt Empordà. Aquest mes d'octubre roden a la capital empordanesa i el seu entorn, cinc produccions audiovisuals nacionals i internacionals. "La creació del Figueres Film Office ha posat al mapa la ciutat de Figueres que és vista per a moltes productores com a espai idoni per a la gravació de pel·lícules i sèries", segons explica l'Ajuntament. Concretament, aquest mes d'octubre s'ha iniciat el rodatge de la sèrie Red Wine d'Apple TV, protagonitzada per Eva Longoria i Carmen Maura, que també s'està rodant a diferents ubicacions de la comarca. També s'ha estat gravant Un País Mágico, de TVE, centrada en els atractius de la ciutat i que s'emetrà a la 2 de Televisió Española. Així mostra Eva Longoria a Instagram la seva nova vida a l'Alt Empordà Figueres també ha estat escollida per a la gravació d'aquesta sèrie nordamericana que s'estrenarà el proper any, de Warner Bros, i la pel·lícula L'autre Laurens, del director belga Claude Schmitz. La ciutat també acollirà aquesta tardor el rodatge d'una producció catalana d'acció. "Aquests rodatges tenen un impacte molt positiu a la ciutat de Figueres, ja que només les dues produccions nord-americanes, omplen moltes habitacions i apartaments de la ciutat", afegeix l'Ajuntament.