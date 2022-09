L'actriu de Hollywood Eva Longoria ja fa uns dies que està instal·lada a l'Alt Empordà, tal com ella va revelar fa unes setmanes. El motiu és el rodatge que ha començat aquesta setmana -segons avançava El Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'Empordà - de Land of women, l'adaptació de la novel·la La tierra de las mujeres, de l'escriptora i periodista catalana Sandra Barneda.

Per la comarca és conegut que l'actriu s'ha instal·lat amb la seva família a Peralada. Precisament és en aquest municipi on se la va poder veure fa uns dies "treballant" darrere la barra d'una pizzeria nova.

Tal com es pot veure a l'storie que la pizzeria ha compartit a Instagram, l'actriu està fent un margarita, un còctel típic mexicà fet a base de tequila. "Que tu no saps què és un margarita", li diu en castellà a qui la grava.

De Hollywood a l'Empordà

Longoria ha arribat a l'Empordà per posar-se a la pell de Gala, la protagonista de la sèrie Land of women, juntament amb l'actriu madrilenya Carmen Maura, que encarnarà a la seva mare en la ficció (Julia). La sèrie es gravarà en anglès i castellà i constarà de sis capítols. És una producció de Bambú Studios, està dirigida per Carlos Sedes (Now & Then, Fariña) i s'emetrà per la plataforma Apple TV+.

A més de protagonitzar aquesta nova sèrie que ha generat tanta expectació a l'Alt Empordà, Eva Longoria també la coprodueix - a través de la seva productora UnbeliEVAble Entertainment - amb Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés i Ben Spector.

L'actriu nominada a un Globo de Oro el 2006 pel seu paper de Gabrielle Solis a l'aclamada sèrie Mujeres Desesperadas, havia estat a Espanya en altres ocasions, però mai a l'Empordà i reconeix que molt poc a la resta del territori català. Ho va dir aquest estiu en la gala benèfica de la fundació Global Gift, a Marbella, on hi col·labora des de fa més de deu anys: "És la primera vegada que estaré tant de temps en el nord, perquè sempre vaig a Marbella, al sud, o Còrdova o Sevilla. Però és la primera vegada que estaré tant de temps en Catalonia? Catalunya... Ni sé l'estat", va declarar després d'anunciar el seu trasllat a l'Alt Empordà.

A més d'Eva Longoria i la seva família, també el seu equip està instal·lat a la comarca. Concretament, a Figueres. Segons ha pogut saber aquest mitjà, la productora Bambú Studios ha col·locat la seva seu a unes oficines del Gran Firal Espai Empresarial.

Terra de dones

Adaptada per Ramón Campos i Gema R. Neira, La terra de les dones (Land of women) explica la història de Gala (Longoria), una novaiorquesa obligada a fugir de la seva llar després de la mort del seu marit, implicant a més la família en irregularitats financeres. Al costat d'ella, en el viatge, estan la seva anciana mare Julia (Maura) i la seva filla en edat universitària.

Les tres dones escapen dels criminals amb els quals el seu espòs mort està en deute, mudant-se a la mateixa encantadora ciutat vinícola en el nord d'Espanya de la qual la mare de Gala va fugir fa 50 anys, a la qual va jurar no tornar mai. Començar de nou amb noves identitats resulta complicat mentre es viu en un petit poble on els secrets tendeixen a desentranyar-se amb bastant facilitat.