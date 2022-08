El jaciment arqueològic d’Empúries ha estat escenari de múltiples esdeveniments i un any més ha acollit els darrers concerts de la programació del Portalblau. Enguany s’ha celebrat la quinzena edició d’aquest festival, que ha tancat amb amb un 87% d’ocupació i més de 15.500 espectadors. Miquel Fernández, director del Portalblau, qualfica l’edició de «molt exitosa» i afirma: «Estem contents de recuperar la normalitat. Ha anat molt bé i les activitats i la majoria dels concerts, tant els d’Empúries com els de la Mar d’en Manassa, han exhaurit entrades».

Texas, el cap de cartell internacional, va estrenar l’escenari del Fòrum Romà d’Empúries l’11 d’agost, un dia abans que Stay Homas convertís aquest espai en una gran terrassa, com quan van començar a tocar en el confinament. Era la primera vegada que actuaven en aquest marc incomparable i s’hi van aturar en la seva gira Here2play, en la qual presenten l’últim treball. Els dos milers d’assistents al concert van entregar-se a Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet tot cantant temes com Tudo bem, No vull baixar o Gotta be patient.

La nit de dissabte va ser un retrobament entre els artistes i el seu públic, ja que Els Catarres van tornar a actuar a les ruïnes d’Empúries, un dels darrers escenaris en què van tocar a l’Alt Empordà abans de la seva aturada l’estiu del 2019. Durant tot el concert, es van notar les ganes acumulades de tornar-los a veure’ls en directe. L’actuació va servir com a presentació del seu disc Diamants. Gairebé sense pausa van sonar més d’una vintena de cançons d’aquest últim treball i de la seva trajectòria. Un públic entregat en tot moment, va deixar-se la veu en peces com En peu de guerra, Jennifer o Animals, just davant d’un gran diamant lluminós que presidia l’escenari.

El Pot Petit va portar l’espectacle Vull cantar i Vull ballar a aquest mateix espai el diumenge. I l’endemà el violinista Ara Malikian va cloure el festival deixant el públic embadalit amb el seu virtuosisme.

Aquesta quinzena edició ja va començar a la primavera amb activitats i actuacions de diferents disciplines artístiques com el circ, el teatre, la dansa o la música. «Enguany, hem fet la programació més extensa i estem molt contents. Esperem poder oferir una programació eclèctica de cara a l’any que ve», ha avançat Miquel Fernández.