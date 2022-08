El jaciment arqueològic d'Empúries acull aquest cap de setmana els concerts que tanquen l'edició 2022 del festival Portalblau. La nit de divendres va ser el moment de convertir el Fòrum Romà en una terrassa de grans dimensions perquè havien de pujar a l'escenari els Stay Homas.

Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet van forjar la seva aliança musical durant el confinament, amb un seguit de cançons cantades a la terrassa del seu pis a Barcelona que van fer al volta al món. Ara estan fent la gira Here2play, en la qual presenten aquest últim treball, un mixtape de sis cançons que, com sempre, compta amb col•laboracions entre les quals trobem Rubén Blades, Juanito Makandé, Vic Mirallas i Manu Chao.

El concert va començar amb el tema que dona nom a la gira, «Here to play». Una declaració d'intencions deixant clar que venien a fer jugar al públic, a fer-lo gaudir, i és que el concert va penjar el cartell d'entrades exhaurides amb un total de 2.000 assistents que es van mostrar entregats durant tota l'actuació. «Let it out», «In the end» o «Tudo bem» són alguns dels temes que també van sonar a l'inici, servint de preludi de com seria el show que tenien preparat els del terrat.

Tot seguit, Guillem Boltó va preguntar al públic si estava a punt pel tema que vindria a continuació i simplement cantant «Please stay homa» els assistents van deixar clar que estaven preparats per cantar «Stay Homa», un dels himnes de la banda. Tot seguit Klaus Stroink va agafar el micròfon i va fer un seguit de bromes traduint a l'anglès el nom del festival o de l'espai on actuaven, tot per entretenir el públic abans de fer-los fer «una sessió d'aquagym» en paraules del mateix músic. Una sessió d'exercici per donar el tret de sortida a «Doin mal the peach».

Klaus Stroink va tornar a fer d'speaker per explicar que «som un grup una mica estrany perquè tenim temes molt tranquils i d'altres que van molt amunt i posar-los tots a un concert fa que hi hagi moments diferents, però ara ja acabaran les més tranquil•les», tot plegat per presentar que cantarien «No vull baixar». Però les paraules d'Stroink no van acabar aquí, va demanar al públic que tanquessis els ulls «durant almenys els 30 primers segons de la cançó per pensar en un lloc especial que et transporti, com si estiguessis a un altre planeta el qual hi estàs molt bé i no vols baixar». Una experiència que, en un espai únic com les ruïnes d'Empúries, sota la llum de la lluna plena i amb la melodia dels Stay Homas, realment transportava als assistents a llocs únics.

Tampoc podien faltar temes com «Gotta be patient» o «Another love song», però un dels moments més aclamats pels dos milers de persones que van assistir el concert va ser quan Guillem Boltó va dir «ladies and gentlemen: el cubo». En aquell instant va entrar en escena el símbol del grup, aquella galleda blava que va servir de percussió en els vídeos inicials de la banda i que tants èxits els ha portat. Aquest instrument va ser molt necessari per a poder fer sonar «Bright side» i fer moure l'esquelet del seu públic.

El final del concert s'apropava i els Stay Homas van animar que tothom dediqués la seva «penúltima cançó del concert a algú especial, com ho fem nosaltres» i van tocar «Les merdes». Els del terrat van baixar de l'escenari després de cantar «Volveré a empezar», un títol peculiar per tancar precisament el seu concert al festival Portalblau.